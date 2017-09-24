ترافیک سنگین در آزادراه تهران -کرج/ بارش باران در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: در حال حاضر ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج- قزوین محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه تهران- کرج محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره نیمه سنگین است.

رحمانی افزود: بر اساس نقشه های سازمان هواشناسی در حال حاضر در استان مازندران در محور نوشهر شاهد بارش باران هستیم.

وی با اعلام اینکه در سایر محورهای مواصلاتی کشور جو آرام و ترافیک روان گزارش شده است، افزود: موج بازگشت مسافران تابستانی همچنان ادامه دارد و خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته تصادف فوتی در جاده های کشور رخ نداده است.