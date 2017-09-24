دیدار جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی با خانواده معظم شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ۸ سال جنگ تحمیلی جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران ، نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران با خانواده شهیدان ، دوست علی فرجی ،یادگار امیدی و حشمت اله شیرزادی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدارها که سردار صادق حسینی فرمانده سپاه ناحیه ایلام و سرهنگ حسن کاظمی جانشین انتظامی استان حضور داشتند بر پاسداشت راه و یاد شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های بعدی انقلاب تأکید شد.

شهید دوستعلی فرجی از شهدای نیروی انتظامی در تاریخ ۶۴.۹.۱ در مهران و در درگیری با دشمن بعث عراق به شهادت رسید.

شهید یادگار امیدی از شهدای سپاه پاسداران در تاریخ ۶۴.۹.۸ در منطقه عملیاتی کانی سخت کردستان به شهادت رسید.

شهید حشمت اله شیرزادی از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۶۵.۶.۲۸در منطقه عملیاتی دهلران به شهادت رسید.