به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: به دلیل نصب تابلوهای تبلیغاتی به میزان ظرفیت این دو محور، نصب تابلوی بیشتر امکان‌پذیر نیست.

وی تأکید کرد: نصب تابلو در جاده‌ها اولویت خاصی نداشته و به فراخور درخواست متقاضی مجوز ارائه می‌شود اما درعین‌حال تابلوها در فاصله ۵۰۰ متری نصب شده و نباید در ورودی تقاطع و سر پیچ‌ها نصب شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ادامه داد: در مقابل در محور اردبیل- مغان ظرفیت نصب تابلو وجود دارد و درخواست‌هایی نیز مطرح شده و در دست بررسی است.

رحمتی تأکید کرد: مطابق تصمیمات سازمان راهداری تابلو بعد از سه سال متعلق به سازمان بوده و با مزایده واگذار می‌شود که البته ساز و کار آن در حال بحث و بررسی است.

وی در خصوص درخواست میراث فرهنگی برای نصب تابلو در محور اردبیل- آستارا و اردبیل- سرعین ادامه داد: بررسی‌های جامع صورت گرفته و به هیچ عنوان در این دو محور جایی برای نصب تابلو نداریم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تأکید کرد: این ممنوعیت بر اساس ضوابط و مصوبه سال ۹۳ است و راهداری به دنبال ایجاد ممانعت نصب تابلوهای گردشگری نیست.

رحمتی با تأکید مجدد به اینکه در محور اردبیل- مغان ظرفیت نصب تابلو وجود دارد، اضافه کرد: در محور اردبیل- سرچم نیز تا زمانی که فعالیت‌های راهسازی به اتمام نرسیده نصب تابلو امکان‌پذیر نیست اما پس از آن ظرفیت نصب وجود دارد.