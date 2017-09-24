فردا آخرین مهلت شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام متقاضیان شرکت در هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور از روز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۹۶ آغاز شد.

متقاضیان شرکت در این فراخوان از ۲۵ شهریورماه لغایت فردا دوشنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۶ فرصت دارند با مراجعه به سامانه هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی به نشانی اینترنتی https://farakhanjazb.msrt.ir در این فراخوان ثبت نام کنند.

بر اساس زمان‌بندی برنامه‌ریزی شده توسط مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، هیات‌های جذب دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌توانند از ۱۵ مهرماه الی ۱۵ دیماه ۱۳۹۶ پرونده افراد ثبت نام کرده را بررسی و به مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ارسال کنند.

مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم بررسی‌های خود را از ۱۶ دیماه تا اول اسفندماه ۱۳۹۶ انجام داده و نتیجه را به متقاضی اعلام می کند.

براساس این گزارش، در هر فراخوان، حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر جذب می شوند.