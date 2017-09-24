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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

جذب هزار و ۲۰۰ نفر؛

فردا آخرین مهلت شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی

فردا آخرین مهلت شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی

متقاضیان شرکت در هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور تا فردا دوشنبه سوم مهرماه ۹۶ برای ثبت نام مهلت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام متقاضیان شرکت در هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور از روز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۹۶  آغاز شد.

متقاضیان شرکت در این فراخوان از ۲۵ شهریورماه لغایت فردا دوشنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۶ فرصت دارند با مراجعه به سامانه هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی به نشانی اینترنتی https://farakhanjazb.msrt.ir  در این فراخوان ثبت نام کنند.

بر اساس زمان‌بندی برنامه‌ریزی شده توسط مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، هیات‌های جذب دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌توانند از ۱۵ مهرماه الی ۱۵ دیماه ۱۳۹۶ پرونده افراد ثبت نام کرده را بررسی و به مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ارسال کنند.

مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم بررسی‌های خود را از ۱۶ دیماه تا اول اسفندماه ۱۳۹۶ انجام داده و نتیجه را به متقاضی اعلام می کند.

براساس این گزارش، در هر فراخوان، حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر جذب می شوند.

کد مطلب 4096093
زهرا سیفی

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