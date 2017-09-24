نظارت ۲۰ اکیپ ثابت و سیار بر ذبح بهداشتی و شرعی دام های نذری

حجت الاسلام مجتبی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با فرارسیدن ایام محرم، برنامه های دورن سازمانی و برون سازمانی مختلفی در دستور کار حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح دام های نذری عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) از جمله برنامه های حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان در این ایام است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: امسال حداقل ۲۰ اکیپ ثابت و سیار در استان زنجان و بر روند کشتار و ذبح دام های نذری نظارت و بازرسی خواهند داشت که از این تعداد ۱۲ اکیپ در شهر زنجان مستقر خواهند بود.

حسینی تاکید کرد: امسال نیز همچون سال های گذشته تمام مراحل از کشتار دام های نذری تا قطعه بندی و بسته‌بندی گوشت ها و انتقال آن ها به سردخانه به طور کامل تحت نظارت ناظرین شرعی و بهداشتی سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی استان قرار گرفته و کنترل لازم انجام می گیرد.

وی افزود: تاکید بر شرعی بودن ذبح دام حکمتی دارد و علاوه بر دلیل علمی آن، تجربه نیز نشان داده که دام هایی که در کشتار آن ها احکام و نکات شرعی رعایت شده گوشت شفاف تر و سالم تری داشته اند.

حسینی همچنین گفت: توزیع اقلام پر مصرف از جمله برنج، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ با قیمت های مصوب برای هیئت های مذهبی، تکایا و صاحبان نذری از دیگر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در ایام محرم و صفر است و امسال همچنین حدود ۱۵ تن آرد برای تامین آرد مورد نیاز صاحبان نذری در استان در اختیار اتحادیه ها قرار می گیرد.