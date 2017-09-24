۳ تذکر درخصوص بخشنامه جدید شهردار تهران

افشین حبیب زاده در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به بخشنامه صادر شده از سوی شهردار تهران در خصوص ممنوعیت صدور هولوگرام و شفافیت در این خصوص و جلوگیری از پرداخت نقدی مودیان به شیوه پشت باجه ای و تعیین تکلیف مراودات فی مابین شهرداری تهران و کارگزاری ها گفت: از شهردار تهران بابت این سرعت عمل تشکر می کنم زیرا این موضوع بخش قابل توجهی از مسائل مالی شهرداری را در خود مستتر دارد.

وی بابیان اینکه نباید به تعیین تکلیف مراودات شهرداری و کارگزاری ها اکتفا کنیم، درخواست کرد: گزارش کامل از این مراودات که در سال های گذشته وجود داشته ارائه شود.

وی ادامه داد: طبق ماده ۷۳ قانون شوراها این تذکر را به اطلاع شهردار می رسانم من سه درخواست دارم نخست اینکه لیست کامل املاکی که به شرکت های کارگزاری از سوی شهرداری تهران واگذار شده ارائه شود همچنین مبلغ چک های واگذار شده به شرکت های کارگزار به تفکیک شرکت ها اعلام شود و مبلغ تسویه شده با پیمانکاران شهرداری از سوی شرکت های کارگزاری و نحوه آن به تفکیک نوع تهاتر مشخص شود.