ابعاد مختلف تشخیصی و درمانی درد مورد بررسی قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جلال زرین قلم افزود: علاوه بر مطالعات پایه ای درد، روش های نوین تشخیصی و رویکردهای نوین در درمان و تسکین درد مانند نورومدولاسیون، رژنراتیوتراپی، سایکوتراپی و درمان های حمایتی مانند لیزرتراپی و نقش تغذیه و سایر روش های کاربردی در کنگره امسال بررسی می شود.

وی اظهار داشت: در راستای اهداف انجمن جهانی درد ما نیز سعی می کنیم در انجمن ایران با برگزاری برنامه های پژوهشی و آموزشی متناسب در این حوزه گامی موثر در جهت اعتلای علمی و درمانی کشور برداریم که برگزاری کنگره های سالیانه بین المللی نیز در همین راستا است.

زرین قلم افزود: این کنگره با همکاری انجمن درد آلمان و مراکز تحقیقاتی، آموزشی و دانشگاهی کشور برگزار می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: با در نظر گرفتن اینکه موضوع درد در جهان بصورت بین رشته ای و از ابعاد مختلف در بین گروههای مختلف پزشکی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد در این کنگره نیز ما در نظر داریم درد را از ابعاد مختلف تشخیصی و درمانی با همراهی همه گروه های علوم پایه و بالینی پزشکی بررسی نموده و تازهای علمی و درمانی مرتبط را مطرح کنیم.

وی ادامه داد: از تمام گروه ها دعوت کرده ایم آخرین دستاوردهای خود را در زمینه آموزش و پژوهش در این کنگره ارائه دهند و سعی می کنیم موضوعات روز مرتبط با اتیولوژی، ارزیابی، مباحث اخلاقی درمان درد و نیز گایدلاین ها و مباحث صنفی مرتبط با گروه های دخیل در امر درمان درد در ایران را در این کنگره بین المللی طرح و بررسی نماییم.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین بحث درمان های دارویی، جراحی، اینترونشن های خاص و سایر درمان های حمایتی و مکمل در تسکین درد را یکی دیگر از محورهای کنگره امسال برشمرد و افزود: امیدواریم با همکاری گروه های مختلف و مرتبط بتوانیم سیزدهمین کنگره را به نحو احسن برگزار کنیم.

وی، محورهای کلی کنگره را شامل مباحث نورو مدولاسیون در درمان درد، سلول درمانی درد، ساختارهای پایه ای درد، مدیریت دردهای حاد و مزمن، دردهای سرطانی، دردهای اسکلتی و عضلانی و درمانی های جدید، دردهای نروپاتیک، درد در سالمندان و کودکان، جوانب روانشناختی درد، تصویربرداری در درد و علم ژنتیک و درمان درد و تغذیه در درمان درد برشمرد.

دبیر علمی سیزدهمین کنگره بررسی و مطالعه درد در ایران ضمن دعوت از همه گروهای دخیل در موضوع درد، اظهار داشت : تمامی گروه های علوم پایه ، فلوشیپ های درد، جراحی مغز و اعصاب، متخصصین مغزو اعصاب، گروه های طب پزشکی، متخصصین بیهوشی، پزشکان عمومی و پرستاران در این کنگره حضور خواهند داشت و برای همه همکاران ۱۵ امتیاز بازآموزی در نظر گرفته شده است.

سیزدهمین کنگره انجمن بررسی و مطالعه درد ایران از ۱۰ تا ۱۲ آبان ۹۶ با حضور اساتید داخلی و خارجی در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.