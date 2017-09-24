مدال برنز برای کماندار قمی و برگزاری مسابقات کشتی فرنگی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مرحله اول تیر و کمان رنکینگ کشوری و انتخابی تیم ملی جوانان داخل سالن گرامیداشت هفته دفاع مقدس در رشته‌های ریکرو و کامپوند در دو بخش پسران و دختران به میزبانی استان گلستان در شهر گرگان برگزار شد.

در این مسابقات ۲۱۵ کماندار در دو رشته ریکرو و کامپوند از ۲۲ استان با یکدیگر به رقابت پرداختند که سرانجام در پایان رقابت‌های رشته کامپوند جوانان پسر، رضا ده پرور کماندار قمی از تیم مبین قم بر سکوی سوم ایستاد و صاحب نشان برنز شد.

برگزاری مسابقات انتخابی کشتی فرنگی در قم

در پایان رقابت ۶۰ کشتی گیر فرنگی کار جوان قم در مسابقات انتخابی استان چهره تمامی برترین‌های ۹ وزن مشخص شد تا ترکیب تیم اعزام استان قم به پیکارهای قهرمانی کشور مشخص شود.

در این مسابقات که در خانه کشتی استان قم به انجام رسید مهدی قربانی، علیرضا نجاتی، محمد جواد رضایی، جواد شوکت، علی سلمانی، محمدرضا رضایی، امیرحسین قرنلی، امیر رضایی و محمدرضاجعفریان فرنگی کاران جوانی بودند که بر سکوی قهرمانی اوزان مختلف ایستادند.

درخشش نمایندگان قم در مسابقات بیماران خاص

رقابت‌های ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضاء کشور ویژه بیماران همودیالیز و هموفیلی هر دو بخش مردان و بانوان در دو رشته ورزشی دارت و شطرنج در مجتمع فرهنگی یاوران مهدی (عج) مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

در پایان رقابت‌های دارت هموفیلی مردانعلیرضا ساکتی از قم نائب قهرمان شد و در دارت همودیالیز مردان بهمن ذکاوتی و رحمان متقیان از قم عناوین دوم و سومی را از آن خود کردند.

فاطمه قاسمی نماینده قم در رقابت‌های دارت هموفیلی بانوان عنوان نخست و مدال طلا را تصاحب کرد و در دارت همودیالیز بانوان معصومه یاسمی از قم نائب قهرمان شد و در شطرنج همودیالیز مردان علی کاوتی عنوان قهرمانی را برای قم به ارمغان آورد.

در رقابت‌های شطرنج هموفیلی زنان مهدیه حسین‌خانی و زهرا حاتمی از قم عنوان قهرمانی را کسب کردند و در رقابت‌های شطرنج همودیالیز زنان راضیه پرویزی، آی‌سین زارعی و سمیه چهرقانی همگی هر سه از قم عناوین برتر را تصاحب کردند.

برگزاری کلاس مربیگری تنیس روی میز در قم

کلاس مربیگری تنیس روی میز در دو بخش بانوان و آقایان با حضور ۱۷ شرکت کننده از استان مختلف در قم به انجام رسید. شرکت کنندگان این دوره از استان‌های قم، اصفهان، خوزستان، کرمان و شهرستان‌های تهران در دوره مربیگری درجه ۲ تنیس روی میز در قم حضور داشتند.

این دوره آموزشی با تدریس ابوالفضل دالایی در سه بخش عملی، تئوری و فیزیولوژی برگزار شد و فائزه خداکرمی مربی بین المللی تنیس روی میز قم نیز آموزش بخش فیزیولوژی و آناتومی را به عهده داشت.