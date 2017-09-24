به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی در پاسخ به اینکه با صدور دسته چک‌های صیادی روند صدور دسته چک برای مردم چه تغییراتی کرده است، گفت: صیاد یک فرآیند داخلی بین بانک‌ها و بانک مرکزی است در نتیجه مردم با پیچیدگی‌های آن مواجه نمی‌شوند.

وی افزود: مردم برای گرفتن دسته‌ چک‌های جدید ارتباطی با بانک مرکزی ندارند و مانند گذشته به بانک مراجعه و دسته چک را دریافت می‌کنند.

حکیمی با بیان اینکه پیچیدگی و استعلام‌هایی که در مورد دسته چک‌های صیادی انجام می‌شود روند کار را برای مردم تسهیل می‌کند، گفت: یکی از ویژگی‌های سامانه صیاد این است که درخواست صدور دسته چک را می‌توان از طریق اینترنت بانک ارائه داد و نیازی به مراجعه به شعبه نیست.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مردم نیازی به گرفتن استعلام برای صدور دسته چک ندارند، گفت: استعلامی که مردم در خصوص چک‌های صیادی انجام‌ می‌دهند توسط شخص دریافت‌کننده چک انجام می‌شود و فرد گیرنده چک می‌تواند استعلام کند تا فرد صادرکننده سابقه بدحسابی و چک برگشتی نداشته باشد و از خوش‌حسابی صاحب چک اطمینان حاصل کند.

وی افزود: سامانه پیامکی در این زمینه راه‌اندازی شده که در هر ساعت شبانه روز پاسخگوی استعلامات انجام شده خواهد بود و با توجه به اینکه ممکن است چک‌ها پشت‌نویسی و چند بار دست به دست شوند امکان استعلام تا چند دفعه نیز فراهم خواهد بود.

حکیمی در مورد اینکه احتمال گرفتن دسته چک برای اشخاصی که کار اقتصادی انجام می‌دهند با این سامانه مشکل شود نیز گفت: سامانه صیاد مقررات صدور دسته چک را عوض نکرده و ضوابط سابق کماکان پابرجاست اما با صیاد این ضوابط قابل دور زدن نخواهد بود و صیاد رعایت قواعد را به طور کامل کنترل می‌کند.