به گزارش خبرنگار مهر، کریم حاجی‌زاده صبح یکشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر، گردشگری تنها کارگروهی است که بیش از ۸۰ درصد مصوبات آن اجرا نمی‌شود.

وی افزود: این در حالی است که گردشگری از محورهای توسعه استان قلمداد شده و به دلیل اینکه فرابخشی است اجرای برنامه‌های آن نیازمند مشارکت دستگاه‌های متولی عضو کارگروه است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در خصوص ضرورت مطالعه گردشگری پایدار اردبیل ادامه داد: مطالعه اهمیت ویژه داشته و عنصر برنامه‌ریزی است که سال‌ها است به ضرورت آن تأکید داریم.

حاجی‌زاده با بیان اینکه شرح خدمات گردشگری استان احصا شده اما محدودیت اعتباری دارد، متذکر شد: سال ۸۲ طرح جامع گردشگری استان توسط دانشگاه تهران مطالعه شده که البته در مرحله شناخت بوده و راهبرد ندارد.

وی یادآور شد: در سفر رئیس‌جمهور به اردبیل به قابلیت‌های تاریخی و طبیعی اردبیل اشاره و به ضرورت مطالعه آن با کمک مشاور خارجی تأکید شده است و این مطالعات مورد تأکید است.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان بررسی‌ها نشان می‌دهد، مسافران خارجی علاقه‌مند به بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و گردشگری عشایر هستند و برای جذب گردشگر خارجی می‌بایست به این دو حوزه توجه شود.

ضرورت حضور اردبیل در نمایشگاه های گردشگری

حاجی‌زاده همچنین به ضرورت حضور اردبیل در نمایشگاه‌های گردشگری خارجی و بین‌المللی تأکید کرد و افزود: متأسفانه به دلایل مختلف از جمله ناهماهنگی و عدم تأمین اعتبار اردبیل موفق به حضور در برخی نمایشگاه‌ها نشده است.

وی با ذکر مثالی به نمایشگاه IBT آلمان که دومین نمایشگاه بزرگ گردشگری در سطح جهان است اشاره و تصریح کرد: تاکنون موفق به حضور در این نمایشگاه نشدیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان شرط توسعه پایدار و بازاریابی برای گردشگری را حضور در نمایشگاه‌های شناخته شده جهانی دانست و خواستار تأمین اعتبار برای تحقق آن شد.

حاجی‌زاده در بخشی دیگر از سخنان خود به ضرورت تأمین اعتبار مطالعه کوه سبلان جهت تکمیل پرونده ثبت جهانی تأکید و اضافه کرد: سبلان اولین اثر کره زمین با ظرفیت ترکیبی طبیعی، تاریخی و فرهنگی است.

وی ثبت جهانی این اثر طبیعی را مأموریت اصلی جهت پایداری گردشگری استان دانست و بیان داشت: انتظار می‌رود اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی استانی جهت مطالعه تأمین شود.