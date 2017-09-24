باغ کلکسیون گیاهان دارویی در مازندران احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شکوهی صبح یکشنبه در بازدید از واحدهای تولید گیاهان دارویی شهرستان‌های گلوگاه و بهشهر گفت: کارگاه تولید عرقیات گیاهان دارویی شرکت تعاونی زنان روستایی تیرتاش شهرستان گلوگاه به تولید انواع عرقیات گیاهان دارویی شامل کاسنی، آرتیشیو، نعناع فلفلی، اسطوخودوس و آویشن می‌پردازد.

وی افزود: با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان نسبت به احداث باغ کلکسیون گیاهان دارویی شامل آویشن، گل راعی، چای ترش، استویا و بابونه در ایستگاه تحقیقات پاسند و در مناطق هزارجریب بهشهر اقدام شده است.

شکوهی با اشاره به برداشت گردو از باغات استان گفت: میزان برداشت امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته و ارزش اقتصادی این محصول در استان ۱۲۰۰ میلیارد ریال است.

شکوهی از سطح زیرکشت پنج هزار و ۹۷۳ هکتاری گردو در مازندران خبر داد و افزود: سال گذشته از این سطوح ۶ هزار و ۶۹۱ تن محصول برداشت شد که پیش‌بینی می‌شود امسال هشت هزار و ۲۹ تن گردو از باغات گردو استان برداشت شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه هشت هزار و ۶۰۰ بهره‌بردار به تولید گردو در استان مشغول هستند، گفت: شهرستان‌های سوادکوه، ساری، بهشهر و نکا مهمترین تولیدکننده گردو در استان هستند و سطح زیرکشت باغات گردو پیوندی در استان ۶۰ هکتار است.