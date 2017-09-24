مردم کره شمالی در محکومیت اظهارات ترامپ تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، پیونگ یانگ شاهد برگزاری تظاهرات گسترده در حمایت از موضع گیری «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی علیه اظهارات تنش زای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع سازمان ملل متحد بود.

هزاران نفر از مردمی که در میدان «کیم ایل سونگ» شهر پیونگ یانگ تجمع کرده بودند با حمل پلاکاردهایی نظیر «انتقام قاطعانه»، «مرگ بر امپریالیسم آمریکا»، نابودی کامل ایالات متحده را خواستار شدند.

به گفته خبرگزاری رسمی کره شمالی، همه اقشار مردم از کارگر گرفته تا دانشجو و مقامات رسمی، در این تظاهرات عظیم مشارکت داشتند.

این تظاهرات گسترده نشانه ای است از تداوم واکنش پیونگ یانگ به اظهارات ترامپ در طول هفته گذشته و اصرار وی به اینکه «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی را مرد موشکی بخواند و از توسل به گزینه نظامی برای انهدام کامل این کشور سخن بگوید.

این در حالی است که اظهارات وی پاسخ دندان شکنی از سوی کیم گرفت. وی به ازای بی احترامی که ترامپ در مقابل چشم جامعه جهانی به وی کرد، رئیس جمهوری آمریکا را دیوانه روانی خطاب کرد و گفت منتظر اقدام متقابل باش.

گفتنی است درگیری های لفظی در ۲ روز گذشته همچنان ادامه دارد تا آنجا که ترامپ در واکنش به سخنرانی «ری یونگ هو» وزیر خارجه کره شمالی در سازمان ملل، در پیامی توئیتری نوشت: اگر نظرات آن مرد موشکی را تکرار کرده باشی، کره شمالی مدت طولانی دوام نخواهد آورد.

ری گفته بود: ترامپ قماربازی سالخورده و مبتلا به اختلال ذهنی است که کلید سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد. در صورتی که نشانه‌ای مبنی بر قصد آمریکا برای انجام اقدام نظامی علیه کره شمالی مشاهده کنیم، به حمله پیشگیرانه بی‌رحمانه متوسل خواهیم شد.