توزیع بیش از ۱۰ هزار بروشور آموزشی بین شهروندان یاسوجی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در تابستان جاری علاوه بر حضور کارشناسان آبفای یاسوج در برنامه‌های مختلف رسانه ای، به منظور اطلاع رسانی به شهروندان بیش از ۱۰ هزار بروشور و بسته فرهنگی در میان اقشار مختلف توزیع شد.

قلندری گفت: در تابستان جاری، در کنار کارهای عملیاتی، برنامه های فرهنگی و توجیهی توسط آبفای شهری یاسوج انجام گرفت.

وی ابراز داشت: همچنین در تابستان سال جاری تلاش شد که نوسان و قطعی آب به حداقل برسد، و افزایش مصرف آب و کاهش سطح آب چاه های تامین آب شرب در ارتباط با نوسان در شبکه توزیع آب مزید بر علت می شود.

مدیرامور آب و فاضلاب شهری یاسوج با تقدیر از صبر و حوصله های شهروندان یاسوجی در مواقع نوسانات شبکه توزیع و قطعی آب، گفت: باید بپذیریم که مصرف بهینه آب و جلوگیری از هدر رفت این کالای با ارزش به نوبه خود می تواند نقش بسزایی در کاهش تنش آبی و جلوگیری نوسانات شبکه داشته باشد.

قلندری با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف آب شرب باید همواره مد نظر شهروندان باشد، تصریح کرد: رعایت الگوی صحیح مصرف آب و جلوگیری از هدررفت آن نقش بسزایی در کاهش اثرات تنش آبی دارد.