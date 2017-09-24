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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج خبر داد:

توزیع بیش از ۱۰ هزار بروشور آموزشی بین شهروندان یاسوجی

توزیع بیش از ۱۰ هزار بروشور آموزشی بین شهروندان یاسوجی

یاسوج- مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج گفت: بیش از ۱۰ هزار بروشور بین شهروندان یاسوجی در زمینه مصرف بهینه آب توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در تابستان جاری علاوه بر حضور کارشناسان آبفای یاسوج در برنامه‌های مختلف رسانه ای،   به منظور اطلاع رسانی به  شهروندان  بیش از ۱۰ هزار بروشور و بسته فرهنگی در  میان اقشار مختلف توزیع شد.

قلندری گفت: در تابستان جاری، در کنار  کارهای عملیاتی، برنامه های فرهنگی و توجیهی توسط آبفای شهری  یاسوج انجام گرفت.

وی ابراز داشت: همچنین  در تابستان سال جاری تلاش شد که نوسان و قطعی آب به حداقل برسد، و افزایش مصرف آب  و کاهش  سطح آب چاه های تامین آب شرب  در ارتباط با نوسان در شبکه توزیع آب مزید بر علت  می شود.

 مدیرامور آب و فاضلاب شهری یاسوج  با تقدیر از صبر و حوصله های شهروندان یاسوجی در مواقع نوسانات شبکه توزیع و قطعی آب، گفت: باید بپذیریم که مصرف بهینه آب و جلوگیری از هدر رفت این کالای با ارزش به نوبه خود می تواند نقش بسزایی در کاهش تنش آبی و جلوگیری نوسانات شبکه داشته باشد.

قلندری با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف آب  شرب باید همواره مد نظر  شهروندان باشد، تصریح کرد: رعایت الگوی صحیح مصرف آب و جلوگیری از هدررفت آن نقش بسزایی در کاهش اثرات تنش آبی دارد.

کد مطلب 4096117

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