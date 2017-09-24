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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴

کشف کالای قاچاق از داخل خودروهای سواری وارداتی

کشف کالای قاچاق از داخل خودروهای سواری وارداتی

ماموران گمرک موفق شدند از داخل خودروهای سواری وارداتی که با کامیون‌های خودروبر وارد شده بود، کالای قاچاق را کشف و ضبط کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد : این کالاها در داخل خودروهای سواری صفر کیلومتر وارداتی از ترکیه و در قسمت های مختلف این خودروها جاسازی و سپس این خودروها با کامیون های خودرو بر وارد کشورمان شده بود که با هوشیاری ماموران گمرک بازرگان کشف و ضبط شد.

بخش عمده کالاهای کشف شده از داخل این خودروها را نوشابه های انرژی زا تشکیل می دهد.

نوشابه انرژی زا در ظرف های فلزی نیم لیتری بسته بندی شده و داخل قسمت های مختلف سواری های وارداتی جاسازی شده بود.  

ماموران گمرک بازرگان موفق شدند ۱۸۹۶ بسته انواع نوشابه های انرژی زا را کشف کنند.

افزایش اقدامات کنترلی گمرک ایران موجب شده است تا کشف انواع کالای قاچاق در گمرکات سال گذشته ۵۶ درصد افزایش یابد و گمرک ایران موفق شد بیشترین تعداد کشف مواد مخدر را در میان گمرکات دنیا به خود اختصاص دهد.

کد مطلب 4096119
فرشته رفیعی

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