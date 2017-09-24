گردشگری پایدار اردبیل مطالعه نشده است/ ناتوانی در میزبانی بومی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر فهیمی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: گردشگری پایدار به این معنی است که میزبان یک منطقه ساکنان آن منطقه باشند.
وی افزود: در شرایط فعلی وضعیت وارونهای مشاهده میشود و این در حالی است که در گردشگری پایدار میبایست گردشگری تمام فصل با مشارکت مردم خود منطقه دایر باشد.
معاون امور عمرانی استانداری اردبیل با اذعان به اینکه گردشگر تابع اقلیم است، ادامه داد: به عنوان مثال در فرهنگ بومی ما خود عشایر به نوعی گردشگر محسوب میشوند که با شرایط اقلیمی محل زندگی خود را تغییر میدهند.
فهیمی با تأکید به اینکه خود عشایر میتوانند میزبان گردشگران باشند، تصریح کرد: متأسفانه مطالعات جامعی در این خصوص نداشتیم و به جای استفاده از ظرفیت عشایر، در کنار آلاچیق عشایر رستوران سنگی احداث میشود.
وی به ضرورت مطالعه شرح خدمات گردشگری پایدار و برآورد اعتبارات آن تأکید کرد و بیان داشت: انتظار میرود در زمان مشخص مطالعات جامع صورت گیرد.
معاون امور عمرانی استانداری اردبیل به ضرورت آموزش میزبانی تأکید و اضافه کرد: به عنوان مثال در استان گردشگری اردبیل، رستورانی که میزبانی بومی داشته و تمامی مواد و فرایند آن بومی محلی باشد، تاکنون دایر نشده است.
فهیمی به قابلیت استان اردبیل در حوزه گردشگری اشاره و تصریح کرد: باید زمینه ثروتاندوزی با گردشگری پایدار در اردبیل مطالعه و عملیاتی شود.
تابلوهای گردشگری در محورهای مواصلاتی اردبیل نصب شود
وی به ضرورت اجرای مصوبات کارگروه گردشگری تأکید کرد و در خصوص ساماندهی تابلوهای اطلاعرسانی گردشگری در محورهای مواصلاتی استان افزود: انتظار میرود در جلسه دفتر فنی تابلوها اولویتبندی داشته باشند.
معاون امور عمرانی استانداری اردبیل متذکر شد: اردبیل استانی گردشگری است و نباید نصب تابلوی گردشگری، به جای تابلوی تبلیغاتی در جادهها اولویت داشته باشد.
فهیمی در خصوص مطالعه استاندار مجتمعهای آبدرمانی نیز افزود: تا زمانی که مطالعات جامع از آبهای گرم معدنی صورت نگرفته، تقسیم و انتقال آب آن صحیح نیست.
وی افزود: در دنیا دستکاری چشمه و انتقال آب آن ممنوعیت داشته اما در خود اردبیل تجربههای ناموفق که به ضعف مطالعات بازمیگردد، مشاهده میشود.
معاون امور عمرانی استانداری اردبیل تأکید کرد: به عنوان مثال درخواستی داشتیم که آب قطورسویی به لاهرود جهت استفاده در یک حمام استفاده شود که فاقد مطالعه و بی توجه به اهمیت و ویژگیهای قطور سویی است.
فهیمی همچنین به معرفی ظرفیتهای بومی محلی استان در جشنوارههای گردشگری تأکید کرد و در خصوص شرکت در نمایشگاههای گردشگری به ضرورت حضور اردبیل در نمایشگاه استانبول تأکید کرد و متذکر شد: انتظار میرود حضور در نمایشگاهها تشریفاتی نباشد.
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