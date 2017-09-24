به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالهادی رکنی حسینی صبح یکشنبه در جمع دانش آموزان اظهار داشت: برقراری امنیت و آرامش در کشور مدیون و مرهون جانفشانی و ایثارگری شهدای والامقام از جمله دانش آموزان رزمنده ای است که در هشت سال دفاع مقدس جانانه از میهن و انقلاب دفاع کردند.

وی افزود: به منظورتعلم و تربیت نسل آینده چهار گروه شامل مسئولان، والدین، معلمان و خود دانش آموزان نقش مهم دارند که باید برای آن اهمیت خاص قائل شوند.

رکنی بیان کرد: دانش آموزان با تلاش و بستری که مسئولان برای تحصیل آنان فراهم کردند در کسب علم و دانش مجدانه بکوشند.

مدیر آموزش وپرورش گناوه گفت: با برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه های لازم در سال تحصیلی جدید ۱۲۸ مدرسه در سطح این شهرستان پذیرای ۱۸ هزار دانش آموز است.

اسکندر احمدی افزود: توجه همه جانبه به امر تعلیم و تربیت و بارور کردن استعدادهای دانش آموزان در سرلوحه کاری آموزش وپرورش قرار دارد که برای تحقق آن به همکاری والدین و. مسئولان نیاز است.

در این آیین برنامه های متنوعی شامل مداحی، روایت خاطرات جبهه های جنگ توسط یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و برپایی نماز شکر دانش آموزان بمناسبت بازگشایی مدارس برگزار شد.

