  1. جامعه
  2. شهری
۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴

عضو شورای شهر تهران انتقاد کرد:

بلاتکلیفی مشکلات اهالی منطقه ١٨

بلاتکلیفی مشکلات اهالی منطقه ١٨

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درخواست کرد: وضعیت شهرداری منطقه ۱۸ هر چه زودتر تعیین تکلیف شود زیرا بسیاری از مشکلات شهروندان این منطقه بلاتکلیف رها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به بازدیدی که از منطقه ۱۸ شهرداری تهران داشت، گفت: متأسفانه شهرداری منطقه ۱۸ به علت بی‌توجهی به شایسته‌سالاری و انتصابات سلیقه‌ای، افرادی فاقد شرایط احراز پست از نظر تجربه مدیریتی و ... را در طول سال‌های گذشته داشته است و این منطقه به محلی برای آزمون و خطا در اداره امور منطقه و بنا به روایت شهروندان به محل کارورزی و کارآموزان مدیران شهری تبدیل شده است و تنها با توجه به شایسته‌سالاری و انتخاب یک مدیر توانمند و کاربلد و تغییر در کادر مدیریت ارشد منطقه می‌توان بخشی از خسارات ناشی از سوءمدیریت و تصمیمات غلط مدیران پیشین را جبران کرد.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: دغدغه فعالان اجتماعی و فرهنگی ساکن در منطقه ۱۸، پیشگیری از تداوم رویه موجود و تغییر است که باید توسط شهردار به درستی پاسخ داده شود؛ به همین منظور و با توجه به بکارگیری فردی بازنشسته به صورت قراردادی به عنوان شهردار فعلی این منطقه؛ به عنوان نماینده شهروندان خواستار تسریع در انتخاب فردی شایسته، توانمند و مورد اعتماد نخبگان و تأثیرگذاران این منطقه به عنوان شهردار جدید منطقه ۱۱۸ هستم.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در خصوص تذکر فراهانی گفت: به نظر می‌آید برخورد شهرداری منطقه ۱۸ با حضور یک عضو شورا مناسب نبوده و از کمیسیون حقوقی و نظارتی می‌خواهیم با دقت ویژه‌ای این موضوع را پیگیری کند.

فراهانی در پاسخ تصریح کرد: تذکر من به دلیل برخورد شخصی نیست و قائم مقام این شهرداری در این بازدید ما را همراهی می‌کرد؛ تذکر تعطیلی شهرداری منطقه ۱۸ است که باعث شده بسیاری از مشکلات مردم بلاتکلیف باقی بماند.

کد مطلب 4096127
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها