بلاتکلیفی مشکلات اهالی منطقه ١٨

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به بازدیدی که از منطقه ۱۸ شهرداری تهران داشت، گفت: متأسفانه شهرداری منطقه ۱۸ به علت بیتوجهی به شایستهسالاری و انتصابات سلیقهای، افرادی فاقد شرایط احراز پست از نظر تجربه مدیریتی و ... را در طول سالهای گذشته داشته است و این منطقه به محلی برای آزمون و خطا در اداره امور منطقه و بنا به روایت شهروندان به محل کارورزی و کارآموزان مدیران شهری تبدیل شده است و تنها با توجه به شایستهسالاری و انتخاب یک مدیر توانمند و کاربلد و تغییر در کادر مدیریت ارشد منطقه میتوان بخشی از خسارات ناشی از سوءمدیریت و تصمیمات غلط مدیران پیشین را جبران کرد.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: دغدغه فعالان اجتماعی و فرهنگی ساکن در منطقه ۱۸، پیشگیری از تداوم رویه موجود و تغییر است که باید توسط شهردار به درستی پاسخ داده شود؛ به همین منظور و با توجه به بکارگیری فردی بازنشسته به صورت قراردادی به عنوان شهردار فعلی این منطقه؛ به عنوان نماینده شهروندان خواستار تسریع در انتخاب فردی شایسته، توانمند و مورد اعتماد نخبگان و تأثیرگذاران این منطقه به عنوان شهردار جدید منطقه ۱۱۸ هستم.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در خصوص تذکر فراهانی گفت: به نظر میآید برخورد شهرداری منطقه ۱۸ با حضور یک عضو شورا مناسب نبوده و از کمیسیون حقوقی و نظارتی میخواهیم با دقت ویژهای این موضوع را پیگیری کند.
فراهانی در پاسخ تصریح کرد: تذکر من به دلیل برخورد شخصی نیست و قائم مقام این شهرداری در این بازدید ما را همراهی میکرد؛ تذکر تعطیلی شهرداری منطقه ۱۸ است که باعث شده بسیاری از مشکلات مردم بلاتکلیف باقی بماند.
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