بادکردن تایرهای پنچر با پمپ جیبی در ۴۰ ثانیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این پمپ باد جیبی که برای بادکردن تایرهای دوچرخه ها طراحی شده قادر به تزریق سریع هوای فشرده به داخل تایر است.

محصول یادشده تنها ۱۹۰ گرم وزن دارد و می تواند یک تایر کم باد یا پنچر را با حداکثر فشار ۱۲۰psi باد کند. این پمپ جیبی دارای یک باتری کوچک لیتیومی پلیمری نیز هست که از طریق پورت یو اس بی در عرض یک ساعت شارژ می شود و انرژی ذخیره شده در آن برای بادکردن دو تایر کافی خواهد بود.

کل فرایند بادکردن تایر پنچر یا کم باد از این طریق تنها ۴۰ تا ۵۰ ثانیه به طول می انجامد و لذا استفاده از این روش به خصوص در جریان برگزاری مسابقات دوچرخه سواری کاملا مقرون به صرفه و منطقی است. قیمت این پمپ ۱۲۹ دلار است.

قرار است در آینده مدل پیشرفته تری از این پمپ باد جیبی عرضه شود که با یک بار شارژ می تواند تا شش تایر را باد کند و سرعت این کار نیز به ۲۰ تا ۲۵ ثانیه کاهش می یابد.