«رزم رستم و اسفندیار» در جشنواره هایفست ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «رزم رستم و اسفندیار» به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری داریوش نصیری بر اساس تراژدی شاهنامه فردوسی این روزها تمرین‌های خود را پشت سر می‌گذارد تا در بخش اصلی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای اجرایی هایفست ارمنستان برای علاقه‌مندان به نمایش‌های حماسی به اجرا درآید.

علاوه بر داریوش نصیری در اجرای این نمایش شهره زراعتیان به عنوان دستیار کارگردان و انتخاب موسیقی، علی سوهانی در مقام طراح لباس و احمدرضا حجارزاده به عنوان مشاور امور رسانه فعالیت دارند.

این جشنواره شامل ۲ بخش اصلی و جنبی است که گروه‌های متقاضی برای شرکت در بخش جنبی جشنواره، موظف به پرداخت هزینه ورودی هستند اما نمایش‌های بخش اصلی از پرداخت هزینه معافند. نمایش «رزم رستم و اسفندیار» از سوی دبیرخانه جشنواره برای شرکت در بخش اصلی به این جشنواره دعوت شده است.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: تراژدی رستم و اسفندیار یکی از پنج تراژدی بزرگ شاهنامه است. اسفندیار رویین‌تن به دستور پدرش گشتاسپ برای بستن دست رستم، جهان‌پهلوان ایران‌زمین به زابلستان لشکرکشی می‌کند. دو نبرد میان آنها رخ می‌دهد اما سرانجام رستم توسط راهنمایی‌های سیمرغ، این پرنده افسانه‌ای بر اسفندیار مغرور و جاه‌طلب پیروز می‌شود.

نمایش «رزم رستم و اسفندیار» ۶ اکتبر مصادف با ۱۴ مهرماه ساعت ۱۷ به وقت ایروان روی صحنه می‌رود. این نمایش با بهره‌گیری از شیوه اجرایی نمایش‌های ایرانی (نقالی و تعزیه) و نمایش‌های منودرام (تک‌نفره) اجرا می‌شود.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای اجرایی هایفست ارمنستان از یکم تا هشتم اکتبر مصادف با ۹ تا ۱۷ مهر سال جاری در شهر ایروان برگزار می‌شود و کمپانی‌ها و گروه‌های نمایشی متعدد از کشورهای برزیل، آرژانتین، روسیه، فنلاند، آلمان، اتریش، یونان، ایتالیا، سوئد، استونی، لیتوانی، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان و ایران در این رویداد هنری شرکت خواهند داشت.