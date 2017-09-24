کمیته امداد به سمت عمق بخشی می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ثمره هاشمی روز یکشنبه در سفر یک روزه به قزوین در جریان بازدید از واحدهای مختلف اظهار کرد: اگر نبود قیام امام خمینی (ره) امروز از دین اسلام خبری نبود حال در چنین شرایطی ما مدیون حرکت مردم هستیم و لازم است مراقبت کنیم تا در پیشگاه خداوند سبحان سربلند باشیم.

وی ادامه داد: شایسته است هوشیار باشیم که در فضای غبارآلود حق را از ناحق تشخیص دهیم و این دقت همان بصیرتی که گفته شده است.

مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات کمیته امداد افزود: بحث نفوذ و خطر نفوذ جدی است، آنها می خواهند در باور و اعتقادات ما نفوذ کنند، دین را از ما بگیرند به طوری که با حفظ پوسته آن، توطئه می کنند از محتوا چیزی باقی نماند.

وی اضافه کرد: در هفته دفاع مقدس باید از شهیدان یاد کنیم کسانی که دنیا را کنار گذاشتند تا اسلام حفظ شود، امروز اگر نظام مستحکم است به واسطه خون شهداست حال باید مراقبت کنیم دشمنی که اجازه ورودش را رزمندگانمان با جانفشانی ندادند، از طریق دیگر داخل خانه های ما نشود.

ثمره هاشمی عنوان کرد: امروز همه ما باید مدافع باشیم باید کاری که برای جامعه هدف (نیازمندان و ایتام) گام های بزرگی برداشته شود تا بتوانیم پاسخگوی دنیا و آخرتمان باشیم.

وی تصریح کرد: قزوین خیلی جای کار دارد، باید تحول اساسی در کارها فرایندها و نگاه ها به وجود آید به خصوص در کار فرهنگی این اولویت کار ما در امداد است.

مشاور رئیس کمیته امداد عنوان کرد: همه کار ما باید روح و مضمون فرهنگی داشته باشد، اگر در حوزه فرهنگی توفیق داشته باشیم در حوزه های دیگر هم توفیق خواهیم داشت.

وی تأکید کرد: مددجویان جز شریف ترین انسان های جامعه ما هستند، باید کاری کنیم که مددجویان به لحاظ فرهنگی تقویت شوند و متاثر از آسیب های اجتماعی نشوند از این رو ما باید اینها را در مسیر درست و صحیح هدایت کنیم.

ثمره هاشمی خاطرنشان کرد: ما موظفیم که باورهای دینی و اعتقادات اینها را تقویت و اصلاح کنیم تا سبک زندگی آنها نیز با هویت اسلامی و ایرانی بیش از پیش انطباق یابد.

وی اعلام کرد: وظیفه امداد شناسایی نیازهای مادی و معنوی مددجویان است؛ نیازهای مادی آنها باید شناسایی و احصاء شود نیازهای آنها باید اولویت بندی شود ما در این زمینه تکلیف داریم ابلاغیه داریم باید به اینها عمل شود.

مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات کمیته امداد اعلام کرد: امروز کمیته امداد نیاز به توسعه ندارد بلکه به سمت عمق بخشی می رود، ما نیاز داریم به کارمان عمق ببخشیم و به صورت توأمان هم به کیفیت و هم به کمیت توجه کنیم.

وی توضیح داد: باید عمق کار خودمان را افزایش دهیم محتوای کار را از همین میزان هم بالاتر ببریم، باید اثربخشی لازم در حوزه مسئولیت خود را شناسایی کنیم، تا معلوم شود چقدر در جامعه هدف اثربخشی دارد؟ چه خروجی دارد؟ لازمه این کار این است که سیاست های ابلاغی امداد را خوب مطالعه و درک کنیم تا بتوانیم برنامه ریزی مناسبی برای اجرا داشته باشیم.

ثمره هاشمی یادآورشد: حرکت ما باید رو به جلو باشد چراکه ما هر روز به دنبال ارتقای خدمت کمی و کیفی به مددجویان هستیم.