دانشمند ایرانی دستگاه تشخیص ضربه مغزی با واقعیت مجازی ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اسپکتروم، جمشید قاجار استاد جراحی مغز و مدیر مرکز صدمات مغزی دانشکده پزشکی استنفورد با استفاده از فناوری واقعیت مجازی دستگاهی ساخته که ترومای ناشی از ضربه مغز را ردیابی می کند. ضربه مغزی یک نمونه از ترومای مغزی است که در اثر برخورد سر با مانع و تکان شدید جمجمه اتفاق می افتد.

پزشکان برای ردیابی این عارضه از فرد می خواهند جمله را حفظ کند یا حرکات چشم او را بررسی می کنند که این روندی وقت گیر و البته غیر دقیق است.

درهمین راستا قاجار با همکاری شرکت Sync Think در کالیفرنیا فناوری موبایل EYE-SYNC ردیابی حرکت چشم افراد را ساخته اند تا ترومای مغزی را تشخیص دهد. EYE-SYNC حرکات چشم فرد را رصد و نشانه های غیرمعمول را طی ۶۰ ثانیه گزارش می دهد. این فناوری شامل یک عینک واقعیت مجازی بی سیم مجهز به دستگاه ردیاب حرکت چشم است.

شیوه کار نیز به این گونه است که کاربر در صفحه نمایش هدست واقعیت مجازی یک نقطه قرمز ریز می بیند که دایره وار حرکت می کند.

هنگام جراحت مغزی، چشمان کاربر نمی تواند به طور دقیق با حرکات نقطه متحرک هماهنگ شود. در نتیجه حرکات چشم دچار اختلال می شوند. دستگاه با تشخیص سریع ترومای مغزی و گزارش آن در یک دقیقه از تشدید عوارض آن جلوگیری می کند.

سازمان غذا و داروی آمریکا این فناوری را سال گذشته تایید کرده است. اکنون نیز ۱۲ مدرسه آموزش فوتبال آمریکایی و بیمارستان در سراسر آمریکا به آن مجهز شده است.