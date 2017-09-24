آمادگی کامل شهرداری قزوین برای ارائه خدمات به شهروندان در محرم

سید مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به لزوم تعمیق مفاهیم ناب اسلامی با استفاده از شور و شعور حسینی مجموعه شهرداری قزوین برای رفاه حال عزاداران حسینی اقدامات و برنامه‌هایی در دست اجرا دارد.

وی بیان کرد: استقرار کشیک‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در شهر و معابر مورد تردد دسته‌های مذهبی با توجه به برنامه حرکت عزاداران از جمله اقدامات لازم برای این ماه است.

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین شارژ رایگان کپسوول آتش نشانی مساجد و تکایا برای برگزاری مراسم سوگواری محرم، ارائه آموزش رایگان برای نمایندگان مساجد برای مقابله با حریق، برنامه‌ریزی برای تامین آب عزاداران حسینی توسط تانکر آب را از جمله اقدامات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی عنوان کرد.

کاظمی تصریح کرد: بازدید و مرمت آب نماهای شهری، شستشوی نرده‌های حاشیه بوستان‌ها، رفع نقایص و خرابی‌های احتمالی و باز کردن درب تمامی سرویس های بهداشتی برای استفاده عزاداران حسینی، رسیدگی ویژه به بوستان های مورد تردد دسته‌های عزاداری بر عهده سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خواهد بود.

این مقام مسئول اذعان کرد: سازمان مدیریت پسماند نیز برای این ایام اقدامات ویژه ای را انجام خواهد داد از جمله این اقدامات نظافت ویژه معابر شهر در مسیرهای پرتردد در ایام سوگواری محرم، شستشوی خیابان‌های اصلی و لایروبی کانال ها و انهار روباز و سرپوشیده، تهیه و تعبیه مخازن جدید جمع آوری زباله به صورت موقت در کنار ایستگاه های صلواتی و مسیرهای تردد دسته‌های مذهبی و نظارت مستمر بر آن و نظافت ویژه در پایان مراسم سوگواری به طور روزانه است.

کاظمی مناسب سازی شهر و نصب پرچم ها و علایم و المان های موقت مذهبی در میادین و معابر شهری مطابق با آیین و رسوم مذهبی، نصب بیلبوردها و بنرهای مذهبی و نیز نصب داربست برای هدایت عزاداران حسینی با هماهنگی نیروی انتظامی و متولیات دسته های سوگواری را از جمله اقدامات سازمان زیباسازی عنوان کرد.

وی گفت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین برای این ایام برنامه‌های ویژه ای از جمله تشکیل ستاد ساماندهی تسهیلات محرم، تقویت و توانمندسازی هیئت‌های مذهبی، ساماندهی ایستگاه‌های صلواتی و همیاران محرم، نظارت بر موارد انتظامی تکایا و مساجد شهر و برگزاری جلسه با روحانیون هیئت‌ها و مساجد در جهت پرهیز از خرافه گویی و نصب شمایل در تکایا و توجه به تنظیف شهری در نظر گرفته است.

کاظمی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با تلاش شبانه روزی کارکنان شهرداری و همیاری و همکاری شهروندان در این ایام در بهتر برگزار شدن مراسم ایام محرم به خصوص روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی گام موثری برداریم.