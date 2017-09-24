شهید محسن حججی جوان برومند ایرانی در مکتب حسینی افتخار آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری صبح یکشنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان صدرا، افزود: محرم امسال به دلیل تقارن تقویمی با دو مناسبت دیگر، هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، دارای اهمیت ویژه ای است.

وی اظهار کرد: برای همه انسان ها شهید حججی عبرت آموز است و این جوان برومند ایرانی که با استعانت از ساحت سید و سالار شهیدان و شاگردی در مکتب حسینی افتخاری بزرگ آفرید و بنا به گفته بزرگان باب جدیدی از فلسه شهادت را به روی شهادت طلبان گشود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: دفاع مقدس زاییده تفکر و اقدام عملی به عاشورا بود و هر فرد و جامعه ای که برنامه توسعه و تکامل خود را با عاشورا و سید و سالار شهیدان که همان مسیر سیر به سمت خداست، تنظیم کند بی شک سرافراز، عزتمند و پیروز خواهد شد.

صفی یاری افزود: در حال حاضر یک دبیرستان صدرا در استان وجود دارد که این مجموعه نیز در زمینه تامین نیرو و ساختمان مشکل دارد.

وی با بیان اینکه توسعه رشته معارف اسلامی و دبیرستان معارف در سال جاری در دستور کار خواهد بود، افزود: باید مجموعه های دیگر و به خصوص اداره کل آموزش و پرورش در راه اندازی این دبیرستان ها همکاری کنند و به صورت جدی وارد صحنه شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: مدارس دبیرستان صدرا مستحکم ترین سنگرهای فرهنگی نظام هستند.