برنامه های تلفن همراه افسردگی را کاهش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورکالرت، بنابراین از این طریق می توان به شیوه ای امن و نسبتا ساده به میلیون ها نفر در سراسر جهان که با مشکل افسردگی دست و پنجه نرم می کنند، کمک کرد.

افسردگی شایع ترین اختلال روانی در انسان ها در سراسر جهان و عامل اصلی ایجاد ناتوانی و حتی معلولیت در افراد است. هزینه معالجه این بیماری بسیار بالاست و در اکثر موارد به نتیجه مطلوب هم منجر نمی شود.

پژوهشگران استرالیایی با مطالعه بر روی ۲۲ روش مداخله در درمان بیماری افسردگی افراد که از طریق استفاده از برنامه های موبایلی خاصی صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند. بررسی های یادشده بر روی ۳۴۰۰ بیمار زن و مرد بین ۱۸ تا ۵۹ سال صورت گرفته که از اختلالاتی همچون افسردگی اندک تا حاد، اختلال دوقطبی، اضطراب و بی خوابی رنج می برند.

محققان می گویند استفاده از برنامه های تلفن همراه باعث کاهش علائم افسردگی در افراد شده و این روش درمانی کم هزینه به خصوص برای افرادی مناسب است که به دلایل مختلف به کادر پزشکی دسترسی ندارند. البته این روش نمی تواند جایگزین روش های درمانی بالینی شود ولی می تواند تا حدی از رنج افراد افسرده بکاهد.