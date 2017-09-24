ایده های خلاقانه در حوزه سلامت بهره گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی صبح یکشنبه در جلسه مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان مازندران با بیان اینکه وزارت بهداشت وظایف متعددی دارد، اظهار کرد: هماهنگی بین حوزه های مختلف برای رسیدن به اهداف سازمانی بسیار سخت است که این مسئله نیازمند وفاق و همدلی بین مدیران است.



وی با تاکید بر عدالت در سلامت، گفت: برخی از افراد در حوزه های مختلف برای پیشبرد اهداف خود با لابی گری می خواهند به حوزه سلامت فشار وارد کنند که باید از این مسائل جلوگیری شود.



موسوی با بیان اینکه یکی از اصول اخلاق زیستی رعایت عدالت است تاکید کرد: در مرحله نخست باید عدالت در حوزه سلامت را بشناسیم و ابزارهایی را برای رعایت آن در جامعه بکارگیریم که این مسئله نیازمند استفاده از روح همکاری و خرد جمعی است.



وی افزود: عدالت به معنای مساوات نیست و در برخی موارد مساوات می تواند معنایی ضد عدالت داشته باشد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر وفاق و همدلی بین مدیران و کارکنان، گفت: متاسفانه به دلایل مختلف ابزارهای انگیزشی را از دست دادیم که برای افزایش روحیه خلاقیت و ابتکار باید ابزارهای لازم را فراهم کنیم.



موسوی با تاکید بر استفاده از ایده های خلاقانه ، بیان کرد: متاسفانه در جامعه امروز برنامه ها به روزمرگی دچار شده است و در بسیاری از برنامه ها ایده های خلاقانه و نوآوری مشاهده نمی شود که مدیران باید برای پویایی جامعه در جهت برنامه ریزی های خلاقانه گام بردارند.



وی نقش دانشگاه علوم پزشکی را بسیار مهم دانست و افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران به دلیل نوع خدماتی که به مردم ارائه می دهد دارای جایگاه ویژه ای است.



دکتر محسن اعرابی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این جلسه گزارش کاملی از اقدامات موثر طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت ارائه کردند.



همچنین در این نشست مدیران مراکز بهداشت قطب استان گزارشی مبسوطی از اقدامات صورت گرفته در بازسازی و نوسازی مراکز و خانه بهداشت ارایه کردند .