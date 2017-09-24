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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد:

تهیه گزارش توسط کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص هولوگرام ها

تهیه گزارش توسط کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص هولوگرام ها

رئیس شورای شهر تهران گفت: علاوه بر شهرداری کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز گزارشی در خصوص واگذاری هولوگرام ها در شهر تهران تهیه کند.

محسن هاشمی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به تذکر افشین حبیب زاده در خصوص بخشنامه جدید شهردار تهران گفت: علاوه بر شهرداری کمیسیون برنامه و بودجه نیز گزارشی در خصوص واگذاری هولوگرام تهیه و محورهای اعلام شده از سوی حبیب زاده تهیه کند.

وی در خصوص تذکر حسن رسولی نیز گفت: این تذکر بسیار عمیق و مهم بود و موضوعی است در رابطه با ارتباط شورای شهر با حاکمیت کشور و مسائل و مشکلات ویژه ای که برای شهر در حال اتفاق افتادن است که  آنطور که باید شنیده نشد.

وی اعلام کرد: تمامی تذکرات به صورت طبقه بندی تفکیک می شود و به تک تک آنها رسیدگی می شود.

کد مطلب 4096149
نورا حسینی

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