تهیه گزارش توسط کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص هولوگرام ها

محسن هاشمی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به تذکر افشین حبیب زاده در خصوص بخشنامه جدید شهردار تهران گفت: علاوه بر شهرداری کمیسیون برنامه و بودجه نیز گزارشی در خصوص واگذاری هولوگرام تهیه و محورهای اعلام شده از سوی حبیب زاده تهیه کند.

وی در خصوص تذکر حسن رسولی نیز گفت: این تذکر بسیار عمیق و مهم بود و موضوعی است در رابطه با ارتباط شورای شهر با حاکمیت کشور و مسائل و مشکلات ویژه ای که برای شهر در حال اتفاق افتادن است که آنطور که باید شنیده نشد.

وی اعلام کرد: تمامی تذکرات به صورت طبقه بندی تفکیک می شود و به تک تک آنها رسیدگی می شود.