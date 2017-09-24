۴۸ میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد دامغان کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کشاورزیان صبح یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در کمیته امداد دامغان، در تشریح اقدامات خدماتی و تأمینی این نهاد طی یک سال گذشته، بیان کرد: در سال گذشته ۴۸میلیارد ریال کمک‌های نقدی بین مددجویان دامغانی توزیع شد که این میزان برای پرداخت مستمری، درمان و مسکن مددجویان تحت پوشش صرف شده است.

وی در تشریح دیگر اقدام مهم کمیته امداد دامغان، به اجرای طرح نهضت مسکن با هدف تامین و ساخت مسکن افراد نیازمند اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته احداث ۲۴ واحد مسکونی برای نیازمندان تحت پوشش را با کمک بلاعوض ۱۵میلیون تومان برای هر واحد انجام شد که از این تعداد ۲۰ واحد در شهر دامغان و چهار واحد در روستاها هستند همچنین مابقی هزینه خانه برای مددجویان به صورت تسهیلات بانکی تامین می شود.

۸۶ بیمار خاص زیر پوشش کمیته امداد دامغان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) دامغان با اشاره به این اینکه در حال حاضر ۶۰ خانواده مددجو تحت پوشش این نهاد فاقد مسکن هستند، تأکید داشت: در تلاش هستیم با کمک‌های خیران و مردم مسکن این تعداد از افراد را تأمین کنیم که این امر نیازمند اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و به‌نوعی اعتمادسازی عمومی در راستای جذب کمک‌های مردمی است.

کشاورزیان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره پوشش مددجویان و بیماران خاص ضمن بیان اینکه ۸۶ بیمار ام‌اس، سرطانی، قطع نخاع و ... تحت پوشش این نهاد هستند، بیان کرد: ۵۰ خانواده زندانی نیز تحت پوشش قرار دارند که این امر در کنار شناسایی ۴۰۰ کودک دچار سوءتغذیه که ماهانه ۸۰ هزار تومان باهدف تأمین تغذیه به‌حساب این افراد واریز می‌شود، سه پوشش خدماتی دیگر کمیته امداد در دامغان هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تکمیل سیر بیمه تأمین اجتماعی مستمری‌بگیران کمیته امداد، میسر شده است؟، اضافه کرد: ۳۰۰ خانواده تحت پوشش این نهاد ماهانه هزینه بیمه تأمین اجتماعی دریافت کرده و از خدمات بازنشستگی برخوردار می‌شوند که این امر نیز در زمره خدمات خوب کمیته امداد به مددجویان محسوب می‌شود.