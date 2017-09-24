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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

رشد ۱۵۰ درصدی اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای استان

رشد ۱۵۰ درصدی اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای استان

یاسوج- معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از رشد ۱۵۰ درصدی اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادیان پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود:  تغییر ۱۵۰ درصدی شاخص اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای استان به دلیل برنامه‌ریزی و تلاش در جذب اعتبارات در این زمینه بود و امیدواریم که  به همت همه مسئولان کار اصلاح شبکه توزیع  فرسوده شهرهای استان هرچه سریع‌تر انجام شود.  

مرادیان تصریح کرد: در حالی  که شاخص اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در سال ۹۲ حدود  ۵۵ کیلومتر بود، این میزان در سال ۹۶ به  بیش از ۱۳۷ کیلومتر  رسید.

معاون مهندسی و توسعه آب و فاضلاب استان گفت: با توجه به حجم بالای فرسودگی و قدیمی بودن شبکه توزیع آب  در سطح شهرهای استان،  برنامه اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای استان در کوتاه مدت و بلند مدت مدون شد.

وی همچنین از اجرای بیش از ۶۴ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب طی سه سال اخیر خبر داد، و افزود: با استفاده از  فاینانس جاری در  زمینه اجرای پروژه ها شاهد فعال شدن پروژه‌های توسعه شبکه فاضلاب در  سطح  ۵ شهر  استان هستیم که به نوبه خود نوید بخش اجرای هرچه بهتر پروژه‌های عمرانی در زمینه توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب است.

کد مطلب 4096154

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