رشد ۱۵۰ درصدی اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای استان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادیان پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تغییر ۱۵۰ درصدی شاخص اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای استان به دلیل برنامه‌ریزی و تلاش در جذب اعتبارات در این زمینه بود و امیدواریم که به همت همه مسئولان کار اصلاح شبکه توزیع فرسوده شهرهای استان هرچه سریع‌تر انجام شود.

مرادیان تصریح کرد: در حالی که شاخص اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در سال ۹۲ حدود ۵۵ کیلومتر بود، این میزان در سال ۹۶ به بیش از ۱۳۷ کیلومتر رسید.

معاون مهندسی و توسعه آب و فاضلاب استان گفت: با توجه به حجم بالای فرسودگی و قدیمی بودن شبکه توزیع آب در سطح شهرهای استان، برنامه اصلاح شبکه توزیع آب شهرهای استان در کوتاه مدت و بلند مدت مدون شد.

وی همچنین از اجرای بیش از ۶۴ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب طی سه سال اخیر خبر داد، و افزود: با استفاده از فاینانس جاری در زمینه اجرای پروژه ها شاهد فعال شدن پروژه‌های توسعه شبکه فاضلاب در سطح ۵ شهر استان هستیم که به نوبه خود نوید بخش اجرای هرچه بهتر پروژه‌های عمرانی در زمینه توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب است.