سرانه مصرف روزانه آب در کرمان ۱۵۲ لیتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری کرمان، غلامرضا زین الدینی در دیدار با سرپرست فرمانداری کرمان در خصوص اجرای زیرگذر میدان آزادی گفت: در میدان آزادی و خیابان ۲۴ آذر هر شب به طور متوسط ۱۶۰متر لوله کار می شد تا کل شبکه آب موجود در این میدان عوض شد که کار سنگینی بود.

وی ادامه داد: تاکنون با هزینه کردن ۲۰۰ میلیارد تومان توانسته ایم ۴۰ حلقه چاه حفر کنیم.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمان مصرف سرانه آب کشور به ازاء هر نفر در شبانه روز را ۱۸۳ لیتر عنوان کرد و افزود: در شهرستان کرمان میزان سرانه آب ۱۵۲ لیتر است که نسبت به میانگین کشوری پائین تر است.

سرپرست فرمانداری کرمان هم در این دیدار مشکل شبکه آب و فاضلاب شهر کرمان را لوله های آزبستی دانست که با کوچکترین حرکت زمین امکان شکستگی آنها وجود دارد و با اشاره به هدر رفت زیاد آب گفت: شکستگی های گاه و بیگاه لوله ها سبب هدر رفت زیاد آب یا در برخی موارد به دلیل مکش منفی در شبکه سبب ورود ماسه و خاک به آب موجود در شبکه می شود.

علی بابایی افزود: اگر هماهنگی ها در قالب مدیریت واحد شهری اجرایی می شد می توانستیم در بحث اعتبارات اولویت بندی کنیم و مواردیکه ضرورت و اهمیت بیشتری دارند را در صدر قرار دهیم لکن این مدیریت واحد شهری عملی نشد.

بابایی با بیان اینکه هزینه های جابجایی شبکه بسیار بالاست، ابراز داشت: زیر میدان آزادی شبکه های مختلف آب، گاز و مخابرات وجود داشت که با تلاش فراوان همگی آنها جابجا شدند.