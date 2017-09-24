ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته علوم پزشکی ایران از ۴ مهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرایند ثبت نام آموزشی پذیرفته شدگان در دو مرحله انجام می شود.

در مرحله اول پذیرفته شدگان باید به آدرس http://registration.iums.ac.ir مراجعه و مشخصات و اطلاعات خواسته شده را تکمیل و مدارک مورد نیاز را اسکن کنند. در مرحله دوم و پس از طی مرحله اول و انجام ثبت نام اولیه جهت قطعی کردن فرآیند ثبت نام در تاریخ اعلام شده به دانشکده مربوطه مراجعه کنند.

عدم اقدام جهت ثبت نام در هر یک از مراحل به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

مرحله اول بصورت الکترونیکی خواهد بود و تمامی پذیرفته شدگان از تاریخ سه شنبه ۴ مهر تا چهارشنبه ۵ مهر جهت تکمیل فرم های ثبت نام و اسکن مدارک اعلام شده باید به آدرس http://registration.iums.ac.ir مراجعه کنند.

مدارک لازم شامل تکمیل و اسکن فرم های اخذ تعهد از پذیرفته شدگان شامل فرم های شماره (۱،۲) و (۳،۴) و (۷،۸)، گواهی مدرک دوره کاردانی یا تکمیل فرم شماره (۹) جهت پذیرفته شدگانی که تا زمان ثبت نام موفق به اخذ مدرک خود نشده اند.

گواهی پایان طرح نیروی انسانی یا ترخیص از طرح یا معافی از طرح (در صورت عدم شروع طرح در خواستی مبنی بر عدم شروع طرح تهیه و اسکن شود)، حکم استخدام و موافقت محل کار جهت پذیرفته شدگانی که از سهمیه کارکنان استفاده کرده اند، تصویر شناسنامه (از کلیه صفحات) و عکس، تصویر کارت ملی (از دو رو) و مدرک معافیت یا پایان خدمت دوره وظیفه عمومی، برگه اعزام به خدمت برای آقایان و گواهی موافقت با ادامه تحصیل برای پرسنل انتظامی از جمله این مدارک است.

پذیرفته شدگان اتباع خارجی ضروری است یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر مشروحه از جمله کارت هویت ویژه اتباع خارجی معتبر، گذرنامه معتبر (دارای پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار)، دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، برگ خروج از کشور مدت دار مرحله ششم آمایش صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور را اسکن کنند.

پذیرفته شدگان باید جهت آگاهی از تکمیل بودن و تائید مدارک ضروری است مجددا پس از حداقل ۲۴ ساعت بعد (ساعت کاری) به سایت مراجعه تا پیام «ثبت نام انجام شد» را مشاهده کنند و در صورت مشاهده پیام «مدارک ناقص است» باید سریعا نسبت به رفع نقص اقدام کنند.

مرحله دوم بصورت حضوری است و پذیرفته شدگان پس از اطمینان از تکمیل مدارک و دریافت پیام «ثبت نام انجام شد»، فرم تاییدیه ثبت نام موقت را چاپ کرد و همراه با اصل مدارک اسکن شده از روز دوشنبه ۱۰ مهر تا سه شنبه ۱۱ مهر از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ به دانشکده مربوطه ارائه کنند در غیر اینصورت ثبت نام کان لم یکن تلقی خواهد شد.

سایت ثبت نام از روز سه شنبه ۴ مهرماه ۹۶ قابل دسترسی است.

پذیرفته شدگان باید در خصوص اطلاع از امکانات رفاهی به سایت معاونت دانشجویی به آدرس سایت vcs.iums.ac.ir مراجعه کنند.