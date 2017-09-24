گروه استان‌ها-اعظم نعیمی: با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، عکس نوشته‌ای با عنوان « روز اول مدرسه یک رسم غلط بین معلمان مرسوم شده است که در روز اول مهر ماه، شغل پدر دانش آموزان را سوال می کنند و در این میان شاید دانش آموزی پدر نداشته باشد و شاید دانش آموزی از شغل پدر خود اذیت می‌شود، لطفا رعایت کنیم.» در فضای مجازی انتشار یافته است.

در این خصوص با یکی از معلمان مجرب آذربایجان‌شرقی گفت و گویی انجام داده ایم که آیا پرسیدن شغل پدر دانش آموزان، توسط معلمان کار پسندیده ای است یا نه؟

رضا ابراهیمی با بیان اینکه معلمی علاوه بر اینکه علم، فن و تخصصی خاص است، نوعی هنر محسوب می شود، اظهار کرد: بنده به عنوان یک معلم معتقدم، معلم خوب کسی است که علم و تجربیات خود را قاطعانه و با نرم گویی به شاگردان انتقال دهد.

وی با بیان اینکه فردی که رسالت معلمی را می‌پذیرد، باید از برخی معیارهای لازم برای تصدی در این حرفه برخوردار باشد، افزود: معلم باید به دانش آموزان شجاعت گفتن حقیقت را آموزش دهد چرا که یاد دادن این مهم، هنر یک معلم است.

وی افزود: وقتی دانش‌آموزی از بیان شغل والدینش خجالت می‌کشد، باید معلم از خود سوال کند که علل ایجاد این ناهنجاری اجتماعی‌ در جامعه ی ما چه چیزی بوده است و برای مبارزه با این فرهنگ غلط، باید چه اقداماتی انجام شود.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه، معلمان برای اصلاح این فرهنگ نادرست باید اصطلاحات نادرست شغل باکلاس و بی‌کلاس را حذف کنند، بیان کرد: زمانی که معلمی این موضوع انسانی را با دید باز و با روشن‌بینی می‌پذیرد، بهتر می تواند فرهنگ صحیح و شایسته را به شاگردان خود انتقال دهد.



وی با بیان اینکه باید در سنین پایه به کودک بیاموزیم جامعه به تمامی شغل‌ها نیاز دارد، افزود: باید با همان زبان ساده و کودکانه به فرزندانمان یاد دهیم هر شغلی در جامعه، مشکلی از مشکلات ما را حل می‌کند و برهمین اساس هیچ شغلی بهتر یا بدتر از شغل دیگری نیست. برای عملی کرذن این اقدام می‌توانیم با زبان کودکانه، نونهالان را از اهمیت مشاغل مختلف آگاه کنیم. مثلا با گفتن این جملات که «اگر مریض شویم باید به دکتر مراجعه کنیم یا برای تعمیر کفش خود باید به کفشدوز مراجعه کرد و در نتیجه دکتر و کفاش به ما کمک می‌کنند تا راحت‌تر زندگی کنیم».

دبیر مدارس تبریز ادامه داد: با گفتن چنین مثال‌هایی می‌توانیم کودکان را آموزش دهیم تا هیچ شغلی را مورد تمسخر قرار نداده و به تمامی مشاغل جامعه حترام بگذارند و قدردان زحمات تمامی قشر زحمت کش و شاغل جامعه شوند.

وی با تاکید بر اینکه شجاعت گفتن واقعیت ها توسط دانش آموزان با هنر آموزش معلمان محقق می شود، افزود: ضروری است معلمان به دانش آموزانی که پدر خود را از دست داده اند، هنرمندانه آموزش دهند تا این حقیقت را بیان کنند و اراده ی دانش آموزان را در مقابله با حقایق زندگی محکم و تقویت کنند.



ابراهیمی با بیان اینکه کنار آمدن با واقعیت زندگی درس مهمی است، اظهار کرد: معلم باید هنرمندانه واقعیات زندگی را به دانش آموز آموزش دهد و طوری که هر فرد به وجود پدر و مادر خود افتخار کند و هر دانش آموز به این درک دست یابد که شغل پدر در هر قشر زحمت کشی برای همگان محترم است.

وی در پایان سخنان خود از توجه تمامی معلمان به این موضوع ابراز امیدواری کرد و گفت: امیدوارم این آموزه و فرهنگ در بین تمامی افراد جامعه نهادینه شود.