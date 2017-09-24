دوره تابستانه کارگاه داستان نویسی حوزه هنری سمنان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان سمنان، داوود یاراحمدی بیان کرد: دوره تابستانه کارگاه داستان نویسی از سوی واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان سمنان و با تدریس مهدی زارع به پایان رسید.

وی با ابراز اینکه نوشتن طرح داستان کوتاه در زمان حال، عمده موضوع این دوره از کارگاه داستان نویسی بود، افزود: همچنین تکنیک های داستانی مانند شخصیت پردازی، فضاسازی، گره، افتتاحیه و ... موضوعات دوره های بعدی این کارگاه خواهد بود.

رئیس حوزه هنری استان سمنان، گفت: دوره تابستانه کارگاه داستان نویسی در۱۰ جلسه و با حضور ۱۵ نفر از هنرجویان در محل حوزه هنری استان سمنان برگزار شد.

نشست شعر و نقد شعر در حوزه هنری استان سمنان پایان یافت

یاراحمدی همچنین گفت: دوره تابستانه نشست شعر و نقد با رویکرد ارائه شعر در حوزه هنری استان سمنان به پایان رسید.

وی افزود: جلسه پایانی دومین دوره نشست شعر و نقد با رویکرد ارائه شعر با حضور تعدادی از شاعران جوان سمنان همزمان با اختتامیه جشنواره شعر «عاشقانه پاک» توسط بسیج هنرمندان استان و واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری برگزار و درآن علاوه بر اشعاری با موضوعات اجتماعی، آیینی، مدافعان حرم و ... نقدهای ادبی ارائه شد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان، گفت: دوره پاییزه نشست شعر و نقد با رویکرد ارائه شعر از ابتدای پاییز در روزهای سه شنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰ در محل این نهاد برگزار خواهد شد.