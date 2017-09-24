شرایط واگذاری خوابگاه به دانشجویان سنوات گذشته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شهید بهشتی شرایط واگذاری خوابگاه به دانشجویان سنوات گذشته را اعلام کرد.

براساس اعلام دانشگاه، دانشجویان روزانه غیر بومی مقطع کارشناسی ارشد ترم ۵ و دکتری و کارشناسی ترم ۹ که قبلا درخواست اینترنتی خوابگاه ارائه کرده بودند، از تاریخ ۴ مهر ۹۶ با مراجعه به سیستم جامع گلستان از خوابگاه تخصیص داده شده خود مطلع شوند.

براساس این گزارش، عدم مراجعه و پرداخت اجاره بهاء تا تاریخ ۱۰ مهر ماه ۹۶ به منزله انصراف از اسکان خوابگاه تلقی و فضای در نظر گرفته شده به سایر متقاضیان اختصاص داده خواهد شد.

واجدین شرایط، برای پرداخت اجاره بهاء خوابگاه به اطلاعیه های مندرج در خوابگاه مربوطه توجه و از پرداخت به دیگر حساب ها خوداری کنند. بدیهی است در صورت واریز به دیگر حساب ها امکان استرداد میسر نخواهد بود.

چنانچه مشخص شود دانشجو علی رغم پرداخت هزینه اسکان، در این نیمسال ثبت نام آموزشی نکرده باشد، امکان ادامه سکونت و استرداد هزینه اسکان میسر نخواهد بود.