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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۹

رئیس سازمان نظام پزشکی:

جنگ تحمیلی تجربه بزرگی برای جامعه پزشکی ایران بود

جنگ تحمیلی تجربه بزرگی برای جامعه پزشکی ایران بود

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در اولین همایش ملی شهدا و ایثارگران داروسازی کشور گفت: جنگ تحمیلی تجربه بزرگی برای جامعه پزشکی ایران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج فاضل رییس نظام پزشکی ایران در اولین همایش ملی شهدا و ایثارگران داروسازی کشور افزود: دفاع مقدس درسهایی زیادی به انسانها می‌دهد و پزشکی ایران در تمام رشته‌هایش در جنگ درخشید.

وی ادامه داد: اصولا در جنگ‌ها تامین نیروهای پزشکی دشوار است اما در دفاع مقدس ایران، این متفاوت بود.

رئیس سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: در زمان جنگ بسیاری از مجروحین به دلیل کمبود امکانات و عدم دسترسی به شهادت میرسند و به همین دلیل برای اولین بار در دنیا، ایران بیمارستان های صحرایی را در نزدیک خط آتش بنا کرد و مجروحین را مداوا می‌کرد.

وی گفت: پزشکان ما کار درخشانی در این جنگ انجام دادند. من تصور نمی‌کردم که این تعداد از دانشجویان داروسازی را در جنگ از دست داده باشیم که این نشان از استقبال زیاد جامعه پزشکی در جبهه بود.

کد مطلب 4096169

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