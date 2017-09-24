۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶

رئیس اداره آموزش و پرورش شادگان:

۳۸ هزار نوآموز و دانش‌آموز شادگانی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

شادگان - رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان شادگان گفت: امسال بیش از ۳۸ هزار نو آموز و دانش آموز در ۳۰۴ مدرسه در شهرستان شادگان، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

سید صالح فاضلی درگفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس، تقارن دو مناسبت سرنوشت ساز  و مهم است که همواره به هم پیوسته اند و از اهمیت خاصی نیز برخوردار هستند.

وی بیان کرد: ایجاد روحیه ایثار، شهامت و شهادت در طول دوران دفاع مقدس حاصل دست رنج و تلاش معلمان بوده است و تمام دانش آموزان باید قدردان زحمات بی‌دریغ معلمان و آموزگاران خود باشند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شادگان بیان کرد: در سال تحصیلی جدید دو هزار و ۲۰۰  نیروی انسانی در آموزش و پرورش شادگان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به منظور آماده‌سازی مدارس شهرستان برای شروع مطلوب سال تحصیلی جدید از ابتدای فصل تابستان پروژه مهر اجرا شد که براساس آن مدارس تا قبل از مهرماه زیباسازی و تعمیر شده‌اند.

فاضلی در پایان گفت: بازگشایی مطلوب مدارس هدف اصلی پروژه مهر است.

کد مطلب 4096170

