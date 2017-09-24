مراسم سوگواری محرم در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، همزمان با فرارسیدن ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، شهادت سومین امام و پیشوای شیعیان، سرور و سالار شهیدان و آزادگان جهان حضرت امام حسین (علیه السلام) مراسم سوگواری و عزاداری دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی ایران (اساتید، کارکنان و دانشجویان) سه شنبه ۴ مهرماه ساعت ۱۰:۱۵ صبح از جوار مزار شهدای گمنام آغاز می شود.

این مراسم با مداحی، نوحه خوانی و ذکر مصیبت در مسجد امام حسین (علیه السلام) ادامه پیدا خواهد کرد و دانشگاهیان با شرکت در این مراسم معنوی ضمن ابراز غم و اندوه بر مصیبت حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایش از اجر معنوی و برکات آن بهره مند خواهند شد.