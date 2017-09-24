احسان فرنام برگزیده فستیوال عکس حیات وحش سوئد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عکس منتخب در فستیوال عکس حیات وحش سوئد، عکسی است که از منطقه حفاظت شده هرمود لارستان گرفته شده و قبلا نیز در جشنواره دانشجویی عکس حیات وحش ایران توانسته بود مقام دوم را کسب نماید .

این عکس درفستیوال عکس سوئد در بخش حیات وحش و با محوریت جاذبه های حیات وحش ایران توانست مقام سوم را کسب کند.

احسان فرنام و عدنان دلخسته از اعضای هیئت مدیره انجمن سینمای جوان دفتر لارستان هستند که مدت ۵ دسال است با همکاری اداره محیط زیست لارستان، همت به ثبت تصویر و ضبط فیلم از گونه های حیات وحش لارستان و جنوب ایران نموده اند.

مشکل مالی پروژه چاپ اطلس جانوران و حیوانات لارستان

این دو، تاکنون توانسته اند بخش قابل توجهی از حیوانات و جانوران مناطق حفاظت شده و تالاب های منطقه لارستان را در قاب تصویر ثبت نمایند. به گفته فرنام ، هدف از چنین کاری، تهیه کتاب اطلس جانوران و پرندگان می باشد که با توجه به آماده بودن مفاد این کتاب و البته عدم تخصیص منابع مالی جهت چاپ، هنوز این کتاب به مرحله چاپ و نشر نرسیده است.

این دو هنرمند و فعال محیط زیست ، سال گذشته با کمک انجمن عکس لار ، نخستین نمایشگاه عکس حیات وحش لارستان را در نگارخانه سبز لار دایر نمودند که خوشبختانه با استقبال عالی مردم و مسئولین مواجه شد و توانستند سهم بسزایی را در آشنایی مردم لار با گونه های حیات وحش منطقه خود ایفا نمایند.

احسان فرنام و عدنان دلخسته ، در کنار عکاسی به کار فیلمسازی و البته تهیه فیلمی از حیات وحش لارستان مشغول هستند که این امر نیز به مانند سایر امورات هنری به دلیل عدم تخصیص بودجه با مشکل مواجه است.