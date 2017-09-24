پیش بینی برداشت ۵۷۶۰ تن پسته در ورامین/۲۰ درصد افزایش داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین تاجیک صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شهرستان ۶۵۰۰ هکتار باغ پسته وجود دارد که ۳۲۰۰ هکتار این مساحت را باغ های بارور تشکیل می دهند.

وی متوسط برداشت پسته از هر هکتار باغ زیر کشت در ورامین را ۱.۸ تن بیان کرد و گفت: این میزان برداشت بسیار بیشتر از میانگین برداشت پسته در کشور است و پیش بینی می کنیم در سال جاری میزان برداشت پسته از باغ های ورامین با ۲۰ درصد رشد همراه باشد.

مدیر جهاد کشاورزی ورامین اظهار داشت: پیش بینی ما برداشت بیش از ۵۷۶۰ تن پسته از باغات شهرستان ورامین در سال جاری است.

وی مناطق بخش «جواد آباد» را از مهمترین مناطق زیرکشت پسته شهرستان ورامین برشمرد و گفت: کله قوچی، اکبری، فندقی و احمد آقایی را از جمله مهمترین ارقام پسته ورامین است.

مدیر جهاد کشاورزی ورامین یادآور شد: پسته ورامین صورت تازه خوری مصرف نمی شود و به علت نبود صنایع فراوری و بسته بندی متاسفانه محصول باغات ورامین به استان کرمان منتقل شده و همه در مراکز مکانیزه و نیمه مکانیزه فرآوری می شود.