الرأی الیوم: ترکیه و عراق کمیته بحران تشکیل دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الرأی الیوم»، بحران همه پرسی کردستان باعث شده تا آنکار و بغداد بر تشکیل کمیته بحران در این زمینه به توافق برسند. بر اساس این خبر این کمیته به صورت مداوم جلساتی تشکیل خواهد داد و در خصوص اتخاذ تصمیم های پیشگیرانه رایزنی و مذاکره خواهد کرد.

منابع آگاه به پایگاه تحلیلی-خبری الرأی الیوم گفته اند که هیأتی به نمایندگی از آنکارا و بغداد به عنوان اعضای کمیته بحران تشکیل شده اند و این اقدام در راستای اظهارات پیشین «بن علی ییلدریم» نخست وزیر ترکیه که گفته بود که در پاسخ به همه پرسی کردستان، ایران، ترکیه، عراق و دیگر کشورها همکاری نزدیک به هم خواهند داشت.

نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه ارتش ترکیه دومین ارتش بزرگ در ناتو است، گفته بود که همه پرسی کردستان امنیت ترکیه را به خطر می اندازد و باعث می شود تا آنکارا اقدام به تحریم اقلیم کردستان عراق کند. ترکیه در طول چندسال گذشته یکی از مهم ترین گذرگاه های کردستان به سوی بازارهای بین المللی بوده است.

پیشتر نیز رئیس ستاد مشترک ارتش عراق برای دیدار با همتای خود به ترکیه سفر کرده بود، بر اساس این خبر قرار است رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیز ۴ اکتبر راهی تهران شود.