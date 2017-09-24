انجام ۹۴۹۱ ماموریت توسط اورژانس زنجان/ انجام ماموریتها کاهش دارد

علیرضا زراعتچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح امداد تابستانی اورژانس استان زنجان با انجام بیش از۹ هزار و ۴۹۱ مورد ماموریت به پایان رسید و ماموریتهای انجام شده در تابستان سال ۹۶ نسبت به مدت مشاب مشابه سال گذشته ۳.۲۵ درصد کاهش داشته است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان زنجان گفت: در طرح امداد تابستانی ۹۶ مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان زنجان با ۳۶ پایگاه اورژانس جاده ای ،۱۶ پایگاه اورژانس شهری و یک پایگاه اورژانس هوایی در مجموع با آماده باش ۵۳ پایگاه فوریتهای پزشکی در سطح استان به مسافرین خدمات رسانی انجام داده است.

زراعتچی تاکید کرد: تعداد کل مأموریت های انجام شده در طرح امداد تابستانی ۹ هزار و ۴۹۱ مورد بوده که از این تعداد ۶ هزار و ۲۹۶ مورد ماموریت شهری، دو هزار و ۸۰۳ ماموریت جاده ای، ۳۹۲ ماموریت بین مراکز درمانی، ۶ هزار و ۶۷۹ مورد ماموریت غیر تصادفی و دو هزار و ۸۱۲ مورد ماموریت تصادفی بوده است.

وی افزود: در ماموریت های تصادفی تعداد سه هزار و ۸۲ نفر از مصدومین پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل ،۱۴۰ نفر در محل حادثه درمان و ۱۲ نفر نیز قبل از رسیدن آمبولانس فوت شده اند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان زنجان ابراز کرد: در آماده باش طرح امداد تابستانی پرسنل اورژانس جاده ای جهت کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار و همراهی مسافرین در کنار جاده و داخل آمبولانس استقرار داشتند.

وی گفت: همچنین پایگاه اورژانس هوایی زنجان نیز در این بازه زمانی ۱۸ پرواز وجهت امدادرسانی موارد مادران باردار،سکته های مغزی و مصدومین حوادث ترافیکی انجام داده و تعداد ۳۲نفر پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شده اند.

زراعتچی یاد آورشد: طرح امداد تابستانی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان زنجان از یک تیر ماه ۱۳۹۶ آغاز و با آماده باش کامل پرسنل تا یک مهر ماه ادامه داشت.