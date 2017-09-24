۱۱ میلیارد تومان برای آموزش و پرورش دشتستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروزه مهمترین عامل و رمز تفوق برتری هر کشور بر دیگری داشتن معادن و ذخایر زیر زمینی نیست.

فرماندار شهرستان دشتستان گفت: رکن موفقیت یک جامعه به داشتن عواملی که رمز برتری در قرن های ۱۷ ،۱۸ ،۱۹ و حتی نیمه نخست قرن ۲۰ بود نیست.

زارع بیان داشت: در این هزاره و دنیای پیش رو به یقین بدانیم و می دانیم که جوامع و کشورهایی برای شکوفایی جامعه و کشورشان موفق تر هستند که در امر دانایی محوری، در تولید علم و دانش و نشر آن از جایگاه بالاتری برخوردار باشند.

وی اضافه کرد: قطعا در بین همه اصطلاحاتی که برای امر خجسته توسعه به کار برده می‌شود هیچ اندیشمندی تاکنون یافت نشده که اصطلاح و پسوندی خجسته تر از پایدار برای توسعه معرفی کند.

زارع تاکید کرد: به این منظور نیز بدیهی است که بهترین راه آن افزایش سطح آگاهی های عمومی، تولید علم و دانش و ارتقای سطح کیفیت تکنولوژی اطلاعات در آن کشور است.

وی خاطرنشان ساخت: اگر آموزش عالی را به عنوان محلی مطمئن برای این مهم تر یعنی تولید علم، دانش و فناوری به حساب بیاوریم پایه و اساس آن خانواده بزرگ آموزش و پرورش و به ویژه مدارس ما و وجود دانش آموزان عزیز و آینده سازان کشورمان است.

زارع بیان کرد: ما هم وظیفه داریم تا برای تامین امکانات اعم از امکانات، محیط های آموزشی و ... تلاش بیشتری کنیم.

وی عنوان کرد: ما در سه سال گذشته هر سال نسبت به گذشته بودجه های عمرانی بیشتری در اختیار آموزش و پرورش از محل اعتبارات شهرستانی گذاشته ایم.

زارع تصریح کرد: امسال نیز علی رغم اینکه افزایش اعتبارات شهرستان از سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد رشد داشت، اما برای خانواده بزرگ آموزش و پرورش بیش از ۱۰۰ درصد افزایش اعتبار داده‌ایم.

فرماندار شهرستان دشتستان گفت: ۱۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات نفت و گاز در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی برای تکمیل ساختمان های در دست اجرا، تعمیر، تجهیز و افزایش امکانات آموزش و پرورش در کمیته برنامه ریزی شهرستان مصوب کردیم.