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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

در جشن عاطفه های امسال صورت گرفت؛

کمک ۳۰ میلیارد ریالی مردم آذربایجان شرقی به دانش آموزان نیازمند

کمک ۳۰ میلیارد ریالی مردم آذربایجان شرقی به دانش آموزان نیازمند

تبریز - معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: مردم استان در جشن عاطفه های امسال ۳۰ میلیارد ریال به دانش آموزان نیازمند کمک کرده اند.

به گزارش خبنگار مهر، امیر شبان شبستری یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم خیر آذربایجان شرقی تا کنون سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به جشن عاطفه‌ها کمک کرده‌اند که تمامی کمک‌های مردمی قبل از بازگشایی مدارس بین ۱۴ هزار دانش آموز تحت حمایت توزیع می‌شود تا بتوانند بی‌دغدغه و با آرامش خاطر در کنار سایر همنوعان خود به تحصیل ادامه دهند.                       

وی ادامه داد: مرحله اول جشن عاطفه‌ها با مشارکت گسترده و شعار مهر در انتظار همدلی برگزار ‌شد و مردم  نوعدوست آذربایجان شرقی امسال نیز همچون سال های گذشته با شرکت پرشور در جشن عاطفه ها زمینه تحصیل بی دغدغه و با آرامش را برای دانش آموزان  نیازمند فراهم کردند.                                       

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مرحله دوم جشن عاطفه‌ها ۱۹ مهر ماه در مدارس استان برگزار خواهد شد، گفت: ترویج فرهنگ همدلی و تقویت سنت انفاق و احسان در بین کودکان و نوجوانان از اهداف مهم برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدارس است تا حس نوعدوستی و نیکوکاری در بین آنها نهادینه شود.

وی از توزیع ۵۰۰ هزار پاکت برای جمع آوری کمک های دانش آموزان بین مدارس نیز خبر داد و افزود: مردم خیر استان در سال گذشته چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.    

شبان شبستری در پایان خاطر نشان کرد: جشن عاطفه ها توسط کمیته امداد و با مشارکت آموزش و پروش، بسیج دانش آموزی و صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی برگزار شد و مردم نیکوکار استان می توانند با شماره گیری آنی پرداخت کمیته امداد #۰۴۱*۸۸۷۷* با وارد کردن مبلغ مورد نظر در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.

کد مطلب 4096190

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