نادر گلچین تلفیق شعر و موسیقی بود/ بدرقه از اولین خانه هنرمند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد نادر گلچین خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی یکشنبه دوم مهرماه در حالی برگزار شد که تعدادی از هنرمندان کشورمان در قدردانی از مقام هنری این خواننده سخنرانی کردند.

شرایط حیرت انگیز یک خواننده برای حفظ اشعار

کامبیز روشن روان آهنگساز صاحب نام کشورمان در ابتدای این برنامه گفت: هر وقت به این محوطه زیبای تالار وحدت می آیم برای تشییع پیکر یکی از هنرمندان شریف کشورمان است اما امیدوارم روزی این محل تبدیل به مکانی برای تجلیل از هنرمندان شود، به هر ترتیب نادر گلچین از معدود شخصیت های موسیقایی ماست که هیچ وقت ندیدم از شرایط نامطلوب موسیقی گله و شکایت کند. او هنرمندی بود که همواره از زیبایی ها سخن می گفت و دوست داشت هنر موسیقی از این زاویه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نادر گلچین شعرهای بسیار زیادی را از حفظ بود و من یادم می آید که در همین چند ساله اخیر با چه ظرافت و زیبایی نزدیک به ۱۰۰ بیت شعر را از حفظ می خواند که به نظر من این موضوع در شرایط سنی زنده یاد نادر گلچین، شرایطی حیرت انگیز است که شاید به جهت سابقه تئاتری او ارتباط پیدا می کند.

روشن روان تصریح کرد: زنده یاد گلچین همواره از آدم های زندگی خود تعریف و تمجید می کرد و من حتی یک بار هم نشنیده ام که از کسی بد بگوید و از آن فرد ابراز ناراحتی کند. به هر حال امیدوارم هنرمندان موسیقی سرزمین ما در جایگاهی قرار بگیرند که منزلت و جایگاه هنرمند به معنای واقعی کلمه است. ما باید به این موضوع همواره تاکید کنیم که یاد هنرمند همواره در دلها زنده است و زنده خواهد ماند.

هشدار مدیرعامل خانه موسیقی به خوانندگان جوان

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی نیز ضمن بیان خاطراتی از زمان حیات زنده یاد نادر گلچین توضیح داد: ۱۲ سال پیش در یک نوبت که بزرگداشتی برای نادر گلچین از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد، به تفصیل درباره ویژگی های این هنرمند سخن گفتم و یک بار هم در سال گذشته که مراسم نکوداشتی در تالار وحدت به یاد او برگزار شد، پیرامون ویژگی های آوازی زنده یاد گلچین صحبت هایی را ارائه دادم. وقتی ویژگی های آوازی زنده یاد نادر گلچین را موشکافانه و محققانه واکاوی کنیم، خواهیم دید که او یکی از استعدادهای کم نظیر آواز ایران بود که باید قدر او را بیشتر بدانیم.

وی افزود: نادر گلچین از معدود کسانی بود که آنقدر مکاتب آوازی را درک نکرده بود اما به مرتبه ای رسیده بود که سبک موسیقی منحصر به فردی داشت. او با اینکه استادان زیادی در این عرصه نداشت اما در عین حال صدایش را به بهترین شکل ممکن مدیریت می کرد، چیزی که گمشده موسیقی امروز ماست.

می خواهم به دوستان جوان خواننده هشدار بدهم که باید امثال نادر گلچین را به عنوان بهترین الگوی هنری خود مدنظر قرار دهند که بتوانند مانند نادر گلچین که ظرافت های بسیار ارزشمندی را از موسیقی درک کرد، با درک و دریافت و زیرکی که کار هر کسی نیست، فضای متفاوتی را در عرصه موسیقی تجربه کنند این خواننده موسیقی ایرانی تصریح کرد: می خواهم به دوستان جوان خواننده هشدار بدهم که باید امثال نادر گلچین را به عنوان بهترین الگوی هنری خود مدنظر قرار دهند که بتوانند مانند نادر گلچین که ظرافت های بسیار ارزشمندی را از موسیقی درک کرد، با درک و دریافت و زیرکی که کار هر کسی نیست، فضای متفاوتی را در عرصه موسیقی تجربه کنند. امروز ما می بینیم خیلی از هنرمندان چندین صفحه پیشینه کاری دارند اما کاری که عرضه می کنند اثر قابل توجهی نیست، پس تا وقتی درک و دریافتی وجود نداشته باشد، موسیقی هم اتفاق نمی افتد.

نوربخش تاکید کرد: نادر گلچین تلفیق شعر و موسیقی و مدیریت صدا را با هم داشت و از این ۲ ویژگی به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. او شخصیت آرام، باوقار، نجیب و طبع بی نیازی داشت که من هرگز ندیدم چیزی را از کسی بخواهد. او انسانی بی نیاز و مهربان بود، من هیچ وقت ندیدم از کسی بدگویی و انتقاد کند و اینها باید برای همه ما درس و الگو باشد.

خواننده ای را از دست دادیم که نظیرش را نمی بینیم

فریدون شهبازیان آهنگساز و رهبر ارکستر ملی کشورمان نیز در این مراسم گفت: ۵۰ سال از رفاقت من و نادر گلچین می گذرد و خوب به خاطرم هست زمانی که مجموعه «گلهای تازه» را تهیه می کردم از او دعوت کردم تا برای اجرا در این برنامه همراه من باشد. من در این فضا بود که قطعه «گریز» با شعری از هوشنگ ابتهاج را نوشتم و چون عادت به تعریف بیهوده از کسی ندارم، باید بگویم که بهتر از نادر گلچین کسی را سراغ نداشتم که کار را اجرا کند. او آنقدر محفوظات و سواد ادبیات بالایی داشت که هیچ گاه نیاز نداشتم درباره شعر با او صحبت کنم.

وی افزود: به درستی که مرد بزرگی از بین ما رفت. او با اخلاق ترین، نجیب ترین و صمیمی ترین دوست و خواننده ای بود که می شناختم. من این افتخار را داشتم در زمانی که شرکت اوج زیر نظر زنده یاد نادر گلچین اداره می شد، به عنوان ناظر در کنار او باشم و باید بگویم که روزهای بسیار خوبی را همراه او گذراندم. فرزندان نادر با من بزرگ شدند و می توانم بگویم در همه مراحل زندگی او حضور داشتم.

شهبازیان بیان کرد: متاسفم که این اواخر به دلیل تألمات روحی خودم نتوانستم به او سر بزنم اما باید بگویم ما خواننده ای را از دست دادیم که نظیرش شاید تا سالها و شاید هیچ وقت به وجود نیاید.

بیایید با هم «مرغ سحر» بخوانیم

فاضل جمشیدی خواننده موسیقی ایرانی هم در این مراسم اظهار کرد: قطعه «مرغ سحر» در کنار سرود ملی ما به نوعی سرود فرهنگی ماست و من دوست دارم در مراسم تشییع پیکر زنده یاد نادر گلچین این قطعه را با هم بخوانیم و در دل خود بگوییم حیف که این همه صدای خوب در خاک فرو می رود.

مرجانه گلچین برادرزاده زنده یاد نادر گلچین هم ضمن قدردانی از تمامی مخاطبانی که در این مراسم حضور پیدا کرده اند، تصریح کرد: خانواده ما خانواده بسیار کوچک و کم جمعیتی هستند اما امروز با وجود دل های عاشق شما دیگر خودمان را خانواده کوچکی نمی دانیم و از امروز باید خود را خانواده بزرگ گلچین بنامیم.

استاد گلچین ناخواسته خانه نشین شد

وی گفت: در اینجا جای دختران استاد خالی است اما از همه خوشحال تر نادیای عزیز است که امشب مهمان عزیزی را پذیرایی می کند که واقعا جای خوشحالی دارد. من این ضایعه را خدمت جامعه موسیقی کشور تسلیت می گویم و متاسفم که این استاد بزرگ بخش عمده ای از عمر گرانبهای خود را ناخواسته خانه نشین شد و زمانی که سلامت بود نتوانست کار کند.

گلچین عنوان کرد: متاسفانه صدای استاد گلچین زمانی پخش شد که دیگر پزشکان به او اجازه خواندن ندادند اما خوشحالم که این استاد بزرگ از خانه اول شان تالار وحدت که سالها در آن به اجرای برنامه پرداخته بودند به دیار باقی باز می گردند. امروز صحنه تالار وحدت جایی شده که استاد گلچین بارها در آن مورد تشویق قرار گرفته و من دوست دارم شما عزیزان با صدای کف زدن های خود برای آخرین بار استاد گلچین را راهی خانه ابدی کنید.

مراسم ترحیم زنده یاد نادر گلچین روز چهارشنبه ۵ مهر از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار می شود.

شهرام ناظری، بیژن بیژنی، ایرج راد، رضا بنفشه خواه، علی جهاندار، داوود گنجه ای، محمد منتشری، بهرام گودرزی، شهرام صارمی، علی مرادخانی، فرزاد طالبی، علیرضا پورامید، جمشید عندلیبی، عباس عظیمی، حسین اکلیلی، بهرام حصیری، افشین معصومی، رضا شایسته، عبدالحسین مختاباد، خسرو احمدی، محمدعلی بهمنی و تعدادی دیگر از هنرمندان از جمله افرادی بودند که در این مراسم شرکت کردند.