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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

نماینده دشتی وتنگستان:

بیمارستان‌های دشتی و تنگستان توسعه و ارتقاء یافتند

بیمارستان‌های دشتی و تنگستان توسعه و ارتقاء یافتند

دشتی- نماینده مردم دشتی وتنگستان با بیان اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته بیمارستان‌های دشتی و تنگستان توسعه و ارتقاء یافتند، گفت: در حال حاضر به دنبال افزایش پزشکان متخصص هستیم.

سید کمال الدین شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مشکلات که در زمان انتخابات وجود داشت و مردم به صورت مکرر مراجعه می‌کردند نبود امکانات بهداشتی و درمانی در دشتی وتنگستان بوده است.

وی افزود: بعد از انتخاب بنده به عنوان خدمتگذار مردم با تعاملی که با دولت داشتم تلاش‌ها و پیگیری‌های متعددی درخصوص بهبود درمان مردم و استاندارد سازی بیمارستان‌های حوزه انتخابیه صورت گرفت.

شهریاری بیان کرد: جلسات مختلف با وزیر بهداشت و درمان صورت گرفت و در یک‌سال گذشته دو بار وزیر از بیمارستان زینبیه بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در همین مدت نشست‌های متعددی با وزرای بهداشت و درمان، تعاون کار و رفاه اجتماعی و نفت صورت گرفت که پس از تلاش های فراوان تفاهم نامه سه جانبه ای به امضاء رسید و تنها بیمارستان خورموج به عنوان بیمارستان معین نفت معرفی شد.

شهریاری با بیان اینکه به‌دنبال اجرای کردن این تفاهم‌نامه هستیم، گفت: اورژانش بیمارستان زینبیه نیز توسعه پیدا کرد و در حال حاضر نیز پیگیری افزایش پزشکان متخصص هستیم.

وی از تجهیز بخش آی‌سی‌یو و نصب سی‌تی‌اسکن در بیمارستان زینبیه خورموج خبر داد و یادآور شد: اعتبار برای پانسیون پزشکان نیز گرفته شده است.

شهریاری اظهار داشت: بیمارستان اهرم نیز توسعه پیدا کرده است و در سال گذشته نه میلیارد ریال برای فاز دوم این بیمارستان اختصاص داده شد و امسال نیز شش میلیارد ریال تامین اعتبار شده است.

وی با بیان اینکه این بیمارستان نیز تجهیز می شود، افزود: دو پزشک متخصص به بیمارستان اهرم اضافه شده که انتظار داریم تا پایان سال ۹۷ به بیمارستان استاندارد تبدیل شود.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به‌زودی نیز سه تخت ان‌آی‌سی‌یو ویژه نوزادان نارس در بیمارستان زینبیه خورموج نصب که هزینه هر تخت با تجهیزات آن قریب به نه میلیارد ریال است.

کد مطلب 4096196

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