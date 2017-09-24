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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴

در سومین روز از هفته دفاع مقدس؛

نمایشگاه کاریکاتور «اصلاح الگوی مصرف» در کرمانشاه افتتاح شد+عکس

نمایشگاه کاریکاتور «اصلاح الگوی مصرف» در کرمانشاه افتتاح شد+عکس

کرمانشاه- همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس، نمایشگاه کاریکاتور «اصلاح الگوی مصرف دراقتصاد مقاومتی» در کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سومین روز از هفته دفاع مقدس امروز یکشنبه  با حضور صلاح الدین قره تپه، مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه، جمعی از مسئولین سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان و هنرمندان نمایشگاه کاریکاتور «اصلاح الگوی مصرف دراقتصاد مقاومتی» افتتاح شد.

این نمایشگاه به همت سازمان بسیج هنرمندان استان و انجمن کاریکاتور این سازمان برپا شده است.

در این نمایشگاه ۳۱ اثر از ۵ هنرمند کاریکاتوریست عضو انجمن کاریکاتور بسیج هنرمندان استان به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه طی هفته دفاع مقدس و تا ۶ مهر در محل فرهنگسرای شهر واقع در چهار راه مطهری(جوانشیر سابق) کرمانشاه برپا بوده و علاقه مندان می توانند از آن بازدید کنند.

ساعات بازدید از نمایشگاه طی روزهای برگزاری صبح ها از ۹ الی ۱۳ و عصرها از ۱۶ الی ۱۹ تعیین شده است.

کد مطلب 4096197

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