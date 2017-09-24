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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی هرمزگان:

نگرانی در تامین گوشت قرمز مورد نیاز ایام محرم وجود ندارد

نگرانی در تامین گوشت قرمز مورد نیاز ایام محرم وجود ندارد

بندرعباس - معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی هرمزگان گفت :با برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص تامین گوشت قرمزمورد نیاز شهروندان در ایام ماههای محرم وصفر هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، محمد پور طرق افزود : استان هرمزگان بر اساس آمار موجود، دارای ۱میلیون و ۳۰۰ هزار راس بز و گوسفند، ۴۲ هزار راس گاو و ۲۱ هزار نفر شتر است و ظرفیت تولید گوشت قرمز در حال حاضر بیش از ۷۱۰۰ تن در سال است.

این مقام مسئول در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه علاوه بر تولید گوشت سالیانه ۲۵هزار تن شیر خام تولید می شود اظهارداشت: در بخش صنایع جانبی و تکمیلی در استان ۲۰ واحد جمع آوری شیر خام با ظرفیت ۳۲ تن، ۵ کار خانه شیر ولبنی با ظرفیت اسمی ۳۹۰ تن در سال و یک واحد کشتارگاه صنعتی دام با ظرفیت اسمی ۴۵ هزار راس دام سبک و ۱۳۵ هزار دام سنگین وجود دارد.

پور طرق اضافه کرد: هم اکنون از ۲۰واحد جمع آوری شیر خام فقط ۲ واحد و از ۶واحد کارخانه شیر و مواد لبنی ۳واحد فعال هستند که این امر نیازمند حمایت های لازم از این صنعت می باشد.

پورطرق با بیان اینکه در استان ۳۳۰ واحد مرغداری با ظرفیت ۶میلیون و ۷۵۰هزار قطعه جوجه ریزی در هر دوره فعالیت می کنند افزود: با احتساب سهمیه جوجه ریزی و اعمال طرح کاهش سن و وزن کشتار در راستای تولید گوشت مرغ سایز پیش بینی می شود امسال حدود ۲۲۰هزار و ۲۲ تن  گوشت مرغ تولید شود.

وی اظهارداشت: در۵ ماهه امسال ۴ میلیون و ۷۱۸هزار و ۵۱۸ جوجه ریزی در واحد های مرغداری انجام که منجر به تولید ۸ هزار و ۴۹۳ تن گوشت مرغ گردید .

پورطرق افزود: تولید گوشت مرغ در ۵ ماهه امسال نسبت به مقطع زمانی سال گذشته حدود  ۲ درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۵ درصد گوشت مورد نیاز استان از طریق مرغداری های داخلی و مابقی از استان های همجوار تامین می شود.

کد مطلب 4096198

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