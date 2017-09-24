فاز ۲ دهکده مقاومت بسیج بجنورد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یک‌شنبه با حضور سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفان هشت پروژه سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی در محل دهکده مقاومت بسیج بجنورد افتتاح و کلنگ زنی شد.

برپایه این گزارش، افتتاح مجموعه پینت بال با زیربنای یک هزار و ۷۰۰ مترمربع و بااعتباری بالغ‌بر ۲/۶ میلیارد ریال، افتتاح مجموعه چمن مصنوعی فوتبال بازیربنای یک هزار و ۲۰۰ مترمربع و اعتبار ۲/۲ میلیارد ریال، افتتاح سالن صخره‌نوردی با زیربنای ۲۵۰ مترمربع و با یک میلیارد ریال اعتبار ازجمله پروژه‌های قابل‌افتتاح در محل دهکده مقاومت بسیج بجنورد است.

همچنین افتتاح سالن گود باستانی با زیربنای ۵۲۵ مترمربع بااعتباری بالغ‌بر چهار میلیارد ریال، افتتاح سالن شبیه‌ساز اسلحه با زیربنای ۴۰۰ مترمربع و سه میلیارد ریال اعتبار، محوطه‌سازی و روشنایی فاز ۲ دهکده با زیربنای دو هزار مترمربع و ۳ میلیارد ریال اعتبار از دیگر طرح‌های قابل‌افتتاح دهکده مقاومت است.

گفتنی است، افتتاح نخستین پارک فن آموز با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و بااعتباری بالغ‌بر ۵/۲ میلیارد ریال دیگر طرحی است که برای تمامی مقاطع تحصیلی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

همچنین با حضور مسئولان استانی و کشوری مجموعه آبی با زیربنای دو هزار و ۱۰۰ مترمربع و با پیش‌بینی ۵۰ میلیارد ریال اعتبار در محل دهکده مقاومت بسیج بجنورد کلنگ زنی شد.