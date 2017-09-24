ویژه برنامه «کربلا جاری است» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا زند وکیلی مدیر فرهنگی هنری منطقه چهار و رییس فرهنگسرای اشراق؛ همزمان ایام سوگوار ی سید و سالار شهیدان با اعلام این خبر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم الحرام ۱۴۳۹، ویژهبرنامههای مذهبی و فرهنگی هنری با عنوان کربلا _جاری_ست» با اشاعه ارزشهای اسلامی و حماسه عاشورا برگزار شد.
رییس فرهنگ سرای اشراق ، در تشریح ویژه برنامههای ایام عزاداری در مراکز فرهنگی هنری منطقه چهار گفت: این مدیریت با ۲۰ عنوان برنامه و با ۷۰ اجرا از جمله برنامه هایی نظیر : روایت کربلا در میدان آیینی امام حسین ع ، سوگواره حسینی، معرفت حسینی ، پرستوهای شکسته بال ؛زینت عابدان ، دخت سه ساله ، وصال یاران حسین ع ، اشک نیلوفر، نغمه های بهشتی ، شفاعت الحسین ع ، عزاداران کودک ، رد پای نور ، نمایشگاه هنر عاشورایی، خط سرخ ، سید الساجدین ، به یاد کودک سه ساله کربلا ، حریم نور و قرائت زیارت پر فیض عاشورا و... از جمله برنامههای منطقه چهار به مناسبت ایام سوگواری امام حسین علیه السلام است.
مدیر فرهنگی هنری منطقه چهار ، ویژه برنامه های جلوه مظلومیت و مکتب عاشورا را از برنامه های شاخص منطقه اعلام کردند.
شایان ذکر است ویژه برنامه جلوه مظلومیت در قالب مسابقه در ایام محرم بین دانش آموزان با دل نوشته ، مسابقه دیواری ، شعر ، عکاسی و... برگزار خواهد شد و نیز برنامه هنری مکتب عاشورا خلق آثار هنری نقاشیخط با حضور هنرمندان منطقه اجرا می شود.
علاقه مندان برای شرکت در این برنامه ها می توانند به نشانی : فلکه دوم تهرانپارس ، خیابان جشنواره ، فرهنگسرای اشراق مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۷۷۳۲۳۷۷۷ تماس بگیرند.
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