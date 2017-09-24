انتقال فرهنگ غنی دفاع مقدس برای تربیت نسل جوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی صبح یک‌شنبه در آیین افتتاح و کلنگ زنی هفت پروژه دهکده مقاومت بسیج بجنورد که از محل اعتبارات سفر رهبری ساخته‌شده است، اظهار کرد: چنین اقدامات تأثیرگذاری برای تربیت نسل جوان ضروری است.

سردار فضلی بر ضرورت انتقال فرهنگ غنی دوران دفاع مقدس و فرهنگ بسیج و مقاومت به نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی در مهرماه سال ۹۱ عنوان کرد: مردم این استان در این سفر شهره آفاق شدند.

وی گفت: جلسات و سخنرانی‌هایی که طی این سفر برگزار و موضوعاتی که از سوی رهبری مطرح شد ازجمله موضوع سبک زندگی اسلامی، نه‌تنها برای کشور بلکه برای تمام آزاداندیش‌های جهان در جهت کاربرد قرار گرفت.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: بخش دیگر این سفر پر خیر و برکت انتظارات برای اجرای پروژه های تعریف شده بود که امروز شاهد افتتاح بخشی از آن هستیم.

سردار فضلی با بیان اینکه این پروژه ها به مردم اطلاع رسانی شده و مورد استفاده آنها قرار می گیرد تصریح کرد: یکی از شروط صداقت همین اطلاع رسانی و در منظر دید مردم قرار دادن خدمات است.

وی تاکید کرد: ما باید در عرصه های مختلف به صورت شفاف، صریح، روشن و صادقانه عملکرد های خود را به مردم گزارش دهیم.

وی گفت: امکاناتی که در مجموعه دهکده مقاومت بسیج بجنورد فراهم شده است، بسیاری از دغدغه های جوانان را در حوزه های زیربنایی کاهش می دهد.