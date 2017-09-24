۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵

معاون حجتی اعلام کرد؛

افزایش۲۱ میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی در کشور

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه دانش بنیان شدن همه فعالیت‌ها از برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: تولیدات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن به ۱۱۸ میلیون تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسکندر زند، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشت: در حوزه تولید محصولات کشاورزی موفقیت‌های خوبی داریم، در بازار میوه‌های مرغوب با قیمت‌های مناسب عرضه می‌شود، تولیدات  کشاورزی از ۹۷ میلیون تن به ۱۱۸ میلیون تن رسیده است و در بخش تولید به ۸۰ درصد خود کفایی دست یافته ایم.

زند تصریح کرد: برای افزایش بهره وری در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کنیم حوزه‌های تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را توسعه دهیم و بهتر از پیش پاسخگوی نیازهای این حوزه باشیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: زنجیره تولید در کشاورزی قابلیت توسعه بیشتری را دارد و برای مرحله پس از تولید نیازمند مجموعه‌ای از سرمایه گذاری‌ها هستیم که یکی از آن‌ها ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم در این حوزه است.

زند، تقویت سیستم حمل و نقل، سردخانه ها، بازار و همچنین تعاونی‌های تولیدی حوزه کشاورزی را از دیگر زیرساخت‌های لازم این حوزه دانست و گفت:یکی دیگر از برنامه‌های بسیار مهم وزارت جهاد کشاورزی که در چهار سال گذشته به شدت پیگیری شده پرداختن به مرحله پس از تولید و تقویت آن است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: مسائل پس از تولید، همیشه جزء پیچیده‌ترین موارد بوده و در دنیا در دست طبقه کشاورزان و اتحادیه هاست، چون از سودی که پس از تولید حاصل می‌شود، بخش مهمی از آن عاید خود کشاورزان خواهد شد.

وی تصریح کرد: در خیلی از محصولات امکان افزایش صادرات را داریم، اما اینکه در کدام بخش‌ها موفق بوده یا نبوده ایم، بستگی به میزان تقاضا دارد چرا که در برخی بخش‌ها تقاضا مناسب‌تر و به استانداردهای موجود ما نزدیک‌تر است.

کد مطلب 4096217

