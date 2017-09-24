افزایش۲۱ میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسکندر زند، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشت: در حوزه تولید محصولات کشاورزی موفقیت‌های خوبی داریم، در بازار میوه‌های مرغوب با قیمت‌های مناسب عرضه می‌شود، تولیدات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن به ۱۱۸ میلیون تن رسیده است و در بخش تولید به ۸۰ درصد خود کفایی دست یافته ایم.

زند تصریح کرد: برای افزایش بهره وری در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کنیم حوزه‌های تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را توسعه دهیم و بهتر از پیش پاسخگوی نیازهای این حوزه باشیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: زنجیره تولید در کشاورزی قابلیت توسعه بیشتری را دارد و برای مرحله پس از تولید نیازمند مجموعه‌ای از سرمایه گذاری‌ها هستیم که یکی از آن‌ها ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم در این حوزه است.

زند، تقویت سیستم حمل و نقل، سردخانه ها، بازار و همچنین تعاونی‌های تولیدی حوزه کشاورزی را از دیگر زیرساخت‌های لازم این حوزه دانست و گفت:یکی دیگر از برنامه‌های بسیار مهم وزارت جهاد کشاورزی که در چهار سال گذشته به شدت پیگیری شده پرداختن به مرحله پس از تولید و تقویت آن است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: مسائل پس از تولید، همیشه جزء پیچیده‌ترین موارد بوده و در دنیا در دست طبقه کشاورزان و اتحادیه هاست، چون از سودی که پس از تولید حاصل می‌شود، بخش مهمی از آن عاید خود کشاورزان خواهد شد.

وی تصریح کرد: در خیلی از محصولات امکان افزایش صادرات را داریم، اما اینکه در کدام بخش‌ها موفق بوده یا نبوده ایم، بستگی به میزان تقاضا دارد چرا که در برخی بخش‌ها تقاضا مناسب‌تر و به استانداردهای موجود ما نزدیک‌تر است.